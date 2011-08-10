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Yaşam

Yağmur ve soğuk hava geliyor

Perşembe günü İstanbul'da kısa ama çok etkili bir yağış görülecek. Türkiye genelinde sıcaklık 8 derece düşecek...

10 Ağustos 2011 03:00

T24 - Perşembe günü İstanbul'da kısa ama çok etkili bir yağış görülecek. Türkiye genelinde sıcaklık 8 derece düşecek.



Güncellenen meteorolojik tahminlere göre perşembe günü öğle saatlerinde İstanbul'a ulaşması beklenen yağış çok etkili olacak. Akşam saatlerine doğru kenti terk edecek yağmur Perşembe günü metrekareye 30 mm üzerinde yağış bırakacak. Bazı tahminlere göre İstanbul'un merkez ilçelerinde bu rakam 50 mm’ye yaklaşabilir.

Yağışın etkili olduğu saatlerde bir başka beklenti de kuvvetli karayel. Karadeniz ve İstanbul'da fırtına şeklinde esmesi beklenen karayelin saatteki hızının 60 kilometrenin üzerinde ölçülebileceği tahmin ediliyor.


Havalar serinliyor

Türkiye genelinde sıcaklık yarın da yüksek seyredecek. Şu anda Macaristan-Romanya üzerinde olan serin hava, perşembe günü sıcaklıkları 6 ila 8 derece düşürecek.

Perşembe günü sıcaklık İstanbul’da 23, Ankara’da 29, İzmir’de 26, Bolu’da 22 dereceye gerileyecek.

Bu hızlı serinleme cuma günü İç Anadolu, Akdeniz ve Doğuda da hissedilecek ama uzun kalmayacak. Hafta sonu sıcaklıklar yine 30 dereceye doğru çıkacak.


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