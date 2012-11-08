Yağmur ve soğuk etkisini artırıyor, Marmara ve Ege'de fırtına bekleniyor

Türkiye'de hava sıcaklığı hissedilir derecede azalırken, kuvvetli yağış ve fırtına devam ediyor.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, salı gününden itibaren serin ve yağışlı hava kütlesinin etkisine giren Türkiye'de, halen Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri yağışlı geçiyor.

Bu sabah yapılan ölçümlere göre, son 24 saat içerisinde İstanbul Sarıyer'de 57, Kastamonu Cide'de 47, Afyonkarahisar Çay'da 44, Köyceğiz'de 42, Çarşamba'da 40, Dinar'da 39, Sinop'ta 37, Samsun, Bafra ve Alaçam'da 36, Giresun'da 34, Bozkurt'ta 32, Manavgat'ta 31, Emirdağ ve Bolvadin'de 30, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 28 ve Bodrum'da 28, Isparta Uluborlu'da 26, Afyonkarahisar'da 25, Ordu'da 22, Senirkent'te 21, Sakarya ve Kocaeli'nde 20 kilogram yağış kaydedildi.

Bugün Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Yağışların sağanak ve güney bölgelerimizde gök gürültülü sağanak şeklinde olmak üzere Antalya'nın doğu kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve şiddetli (76-100 kg/m2), İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli (20-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Cuma günü yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken, yağışların Adana ve Mersin il genelinde şiddetli, Doğu Akdeniz'in diğer kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Hafta sonunda serin ve yağışlı havanın doğuya doğru hareket ederek iç ve doğu bölgelerde etkili olmaya devam edeceği, ancak Marmara Bölgesi'nin doğu kesimlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği bekleniyor.

Hafta başında tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı; dün yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4-6 derece azalırken, bugün yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde, hafta sonunda ise doğu bölgelerde 6 ila 12 derece azalacak. Hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bugün ve yarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden Batı Karadeniz ve İç Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara ve Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Ani ve hissedilir sıcaklık düşüşü ile kuvvetli yağış ve fırtınanın oluşturabileceği ani sel, su baskını, yıldırım, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.