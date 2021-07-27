Yağmur Tayhan'ın şüpheli ölümü: İki gün önce kaybolmuştu, boş bir arsada bulundu

Aydın'ın Didim ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan boş bir arsada ölü olarak bulundu.

Didim’de yaşayan Yağmur Tayhan geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde ailesiyle birlikte gittiği bir düğünden çarşıda işi olduğunu söyleyerek ayrıldı. Kızlarından bir daha haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri genç kız için arama çalışması başlattı. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, ilçedeki boş bir arsada genç bir kıza ait cansız bedenin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti. Yapılan incelemede cesedin 2 gün önce kaybolan genç kıza ait olduğu belirlendi. Öte yandan evlerine 1 kilometre, babasının lokmacı dükkanına ise 70 metre mesafedeki arazide cesedi bulunan Tayhan'ın vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirtildi.

Tayhan'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Didim Devlet Hastanesi morguna ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.