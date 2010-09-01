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Yaşam

Yağmur suları yolu çökertti

Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde inşaat temel kazısının yapıldığı alanın yanından geçen yol yoğun yağmur yağışının ardından &

01 Eylül 2010 03:00

T24- Düzce’nin Akçakoca İlçesi’nde inşaat temel kazısının yapıldığı alanın yanından geçen yol yoğun yağmur yağışının ardından çöktü. Yol araç trafiğine kapatıldı.

Akçakoca kent merkezinde bulunan Yalı Mahallesi İnönü Caddesi’nde inşaat için temel kazısı yapılmaya başlandı.
Hafriyat çalışmasının devam ettiği alanın yanından geçen yol dün gece yoğun yağmur yağışının ardından çöktü.


İki şeritli yolun tek şeridi çökerken cadde araç trafiğine kapatıldı.


Çöken alan güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Araçlar İstanbul Caddesi'ne yönlendirildi.

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