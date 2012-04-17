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Yaşam

Yağmur geliyor, sıcaklıklar 10 derece düşecek!

Türkiye, yarın Orta Akdeniz üzerinden gelen kuvvetli alçak basınç sisteminin etkisine girecek

17 Nisan 2012 18:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in yarın yağışlı geçeceği bekleniyor.

Tahminlere göre, yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak olmak üzere Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olacak. Rüzgar, güney yönlerden yurdun iç ve batı bölgelerinde kuvvetli fırtına şeklinde (60-80 zaman zaman 100 km/saat hızında) esecek.

Hava sıcaklığı, yarın iç ve doğu bölgelerde 4-8 derece artacak, batı bölgelerde ise yağışla 6-10 derece azalacak.

Bu sistem, 19 Nisan Perşembe günü kıyı Ege ile Mardin ve Şanlıurfa dışında yurt genelinde yağışlara neden olduktan sonra 20 Nisan'da Doğu Anadolu'nun doğusunda ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı, 19 Nisan'da kuzey, iç ve doğu bölgelerde 8-12 derece azalacak. 20 Nisan Cuma gününden itibaren tekrar tüm yurtta artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.

Yetkililer, ilgilileri ve vatandaşları, yarın, iç ve batı bölgelerdeki kuvvetli fırtınanın oluşturacağı ve Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de beklenen kuvvetli yağışın neden olacağı olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, ayrıca yarın ve perşembe günleri meydana gelecek ani sıcaklık değişimleri konusunda da uyarıldı. 

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