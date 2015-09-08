Yağmur geliyor, sıcaklık düşecek

Sıcaklık rekorları kırılan Türkiye'nin kuzeybatı kesimleri yağışlı havanın etkisine girecek. Hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerine düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, hafta sonunda en yüksek hava sıcaklıkları yurt genelinde mevsim normallerinin yaklaşık 4 ila 10 derece üzerinde kaydedildi.

Marmara Bölgesi’ndeki Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir ve Bursa'da, pazar günü 38 ila 40 derece arasında ölçülen sıcaklık değerleriyle son 80 yılın eylül sıcaklık rekorları kırıldı.



İstanbul'un ilçelerinde de en yüksek sıcaklık 31 ila 38 derece arasında değişirken, Kartal, Maltepe, Kadıköy gibi bazı ilçelerde eylül için en yüksek sıcaklık değerleri ölçüldü.



Sıcak havanın ardından Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin serin ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor.



Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatısının bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, diğer bölgelerin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Sinop ile Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.



Yağışlı sistemin 9 Eylül Çarşamba günü de Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kastamonu, Sinop ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzeyinde etkili olduktan sonra, perşembe günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının bugün kuzeybatı kesimlerde, çarşamba günü ise iç bölgelerde azalması ancak perşembe günü batı bölgelerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.