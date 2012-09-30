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Yaşam

Yağmur geliyor, sıcaklık 6 derece düşecek

Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Toroslar mevkiinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor

30 Eylül 2012 17:46

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Türkiye, bu haftayı sağanak yağmurlu geçirecek. Hava sıcaklıkları 3-6 derece azalacak.
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uzunca bir süredir yağış almayan ve hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Türkiye'de, ekim ayının gelişiyle birlikte bu hafta önce güney ve batı bölgelerin iç kesimlerinde, sonrasında kuzey ve iç bölgelerde aralıklarla yerel sağanak geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Pazartesi günü öğle saatlerinden sonra Güney Ege ve Batı Akdeniz ile Toroslar mevkiinde yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Yağışların özellikle akşam saatlerinde Muğla çevreleri ile Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya'nın kırsal kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışla birlikte yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı da tedbirli olunması gerekiyor.

Salı günü, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz ile akşam ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun batısı ve Marmara'nın güneydoğusunda yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.

Çarşamba günü kuzey bölgelerde aralıklarla devam edecek yağışlara ilave olarak Perşembe gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havayla birlikte yağışların kuzey ve iç bölgelere doğru etki alanını genişleteceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığının pazartesi ve salı günleri yağış alan yerlerde, çarşamba gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.

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