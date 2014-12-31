Star gazetesinde mutlu son!

Star yazarı Yağmur Atsız, bugünkü yazısıyla gazetesine veda etti. “Mutlu Son” başlıklı yazısında “İyi’nin sonu yok, mâlûm; git git bitmez... Ayrıca ner’de hareket, or’da bereket... Böylece yerimin nasıl doldurulacağı suali de anlamsız kalıyor. Kaldı ki üzerime vazîfe de değil. Evrendeki karadelikleri kimse derd ediniyor mu ki? Üstelik bu vesîleyle ben de harekete mecbur kalıyorum. Bayağı hamlamışız...” ifadelerine yer vedi.

Atsız, “Benim bundan böyle harekete nerede devâm edeceğim ‘sorunsalı’na gelince: E, bırakın ki o da bizim sürprizimiz olsun!” dedi.

Yağmur Atsız'ın Star gazetesinin bugünkü (31 Aralık 2014) nüshasında yayımlanan, "(Mutlu) SON" başlıklı yazısı şöyle:

(Mutlu) SON

En güzel ânında bitirin!” der Almanlar.

Bu bilgece tavsiyeye uyarak ben de öyle yapıyorum.

Bu, “STAR”daki son yazım.

Yayına başladığı ilk günden îtibâren üçüncü sayfa sütûnunu bana emânet etmiş olan ve bütün yol boyunca bana karşı en ufak bir incitici davranışlarını bile görmediğim bütün arkadaşlara buradan en kalbî teşekkürlerimi gönderiyor ve hepsine yeni yılda saâdet diliyorum. (Müteâqib yıl hele bir gelsin; onu da ayrıca düşünürüz...)

“STAR” iyi bir gazete.

Tabii “Daha iyi iyinin düşmanıdır.” diye bir söz de var ama “STAR”ın durağan bir gazete olmaması, gitgide daha da iyiye doğru yolalmakda olduğuna bir ipucu gibi... Meselâ benim ayrılmam bu gidişin alâmetlerinden biri olarak değerlendirilebilir.

“İyi”nin sonu yok, mâlûm; git git bitmez...

Ayrıca ner’de hareket, or’da bereket...

Böylece yerimin nasıl doldurulacağı suali de anlamsız kalıyor.

Kaldı ki üzerime vazîfe de değil.

Evrendeki karadelikleri kimse derd ediniyor mu ki?

Üstelik bu vesîleyle ben de harekete mecbur kalıyorum.

Bayağı hamlamışız...

Kısacası, değerli okuyucularım, gazetenizin kıymetini bilin!

Benim bundan böyle harekete nerede devâm edeceğim “sorunsalı”na gelince:

E, bırakın ki o da bizim sürprizimiz olsun!

Hele hayırlısıyla şu yılbaşını bir atlatalım...

Tekrar mutlu bir 2015 senesi dileğiyle...

An samîmü-l-qalb...