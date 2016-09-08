Yağmur Atacan'a silahlı saldırı davası sonuçlandı

Oyuncu Yağmur Atacan'a iki yıl önce silahlı saldırı düzenlenmesiyle ilgili dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Galip Topsız'ı "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından toplam 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Galip Topsız getirildi. Şikayetçi Yağmur Atacan ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı Asım Ekren, sanığın tam olarak anlaşılamayan bir nedenle kamuoyunda tanınan Yağmur Atacan'ın takip ettiğini ve Atacan'a aracındayken hedef gözeterek ruhsatsız tabancayla ateş ettiğini belirtti. Mütalaada merminin aracın camına isabet ettiği, bunun üzerine Yağmur Atacan'ın araçtan inerek kaçmaya başladığı, sanığın 'Kaçma, öldüreceğim' diyerek silahıyla tekrar ateş etmeye çalıştığı ancak silahı tutukluk yapınca eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı anlatıldı. Sanığın eylem yönünden ceza ehliyetinin tam olduğunun belirlendiği ifade edilen mütalaada, sanığın "Tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsızsilah taşımak" suçlarından cezalandırılmasını talep edildi.

"Hükümle birlikte tahliye edilsin"

Sanık Galip Topsız'ın avukatı Demet Türk, cezai ehliyeti tam çıkan müvekkili hakkında yeniden Adli Tıp Kurumu raporu aldırılmasını talep etti. Avukat Türk, "Müvekkilim şikayetçiyle konuşmak istediğini ancak yanındaki kişilerin ellerini bellerine atmaları üzerine korktuğunu, kendisine yönelik bir saldırı olmaması için üzerindeki tabancayı ateşlediğini belirtmektedir. Buna rağmen müvekkilim ikinci kez ateş imkanı varken etmemiştir. Burada kasten öldürmeye teşebbüs suçu oluşmamıştır. Burada suç olsa olsa 'korku, kaygı, panik yaratacak şekilde ateş etme' suçu olabilir" diyerek hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

"Cezalandırılsın"

Sanık Yağmur Atacan'ın avukatı Yüksel Yangel ise şikayetlerinin devam ettiğini ve sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Galip Topsız da "Böyle bir olaya bulaştığım için pişmanım" dedi.

Toplam 11 yıl 8 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanığa şikayetçiye yönelik "Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" eylemi nedeniyle önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 13 yıl hapse indiren heyet, iyi hali nedeniyle sanığı 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Galip Topsız'u "Ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırdı. Sanığın aldığı ceza miktarı ve kaçma şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamına da karar verildi.

İddianame

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Nisan 2014 tarihinde şikayetçi Yağmur Atacan, tanıklar Ercan E., Hakan A. ve Gizem Ç. ile birlikte Ercan E.'a ait araca binecekleri sırada şüpheli Galip Topsız üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabancayı çıkararak Yağmur Atacan'a doğru ateş ettiği iddia ediliyordu. Galip Topsız'ın ikinci kez ateş edememesi üzerine silah sürgüsünü geriye doğru çekerek, "Gününü göreceksin, kaçma oğlum öldün sen" diye bağırdığı ifade edilen iddianamede, silahın tutukluk yapması üzerine şüphelinin eylemi tamamlamayarak motosikleti ile kaçtığı öne sürülüyordu. Topsız'ın Adli Tıp Kurumu'nca verilen 10 Kasım 2014 tarihli raporda cezai sorumluluğunun tam olduğu belirtiliyordu.

"Beni vuracaklarını düşündüm"

Yargılandığı duruşmalara katılmadığı için hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık Galip Topsız, polis tarafından yakalanarak 24 Haziran'da tutuklanmıştı. Galip Topsız mahkemedeki savunmasında, "Olay günü ruh eşim olduğuna inandığım Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Hanım'la görüşmek için gitmiştim. İşyerinden Yağmur Atacan'ın çıktığını gördüm. Yanında şoförü ve bir kişi daha bulunuyordu. Yağmur'a Pınar Hanım'ı sordum. Bana, 'Ne yapacaksın' diyerek küfür etti. Yanındaki şahıs elini cebine attı. Beni vuracaklarını düşündüm. Bunun üzerine yanımda taşıdığım ruhsatsız tabancamı çıkararak 'Ne yapıyorsunuz' diyerek ateş ettim. Arabaya denk geldi. Akabinde kaçmaya başladım. Şoförü beni kovaladı" demişti. Topsız, isteseydi Yağmur Atacan'a yakın mesafede olduğunu, rahatlıkla vurabileceğini de söylerek amacının kendisine yönelik eylemi bertaraf etmek olduğunu ileri sürmüştü.