Yağmur Aşık'a 2 yıl 9 ay hapis cezası

Mahkeme cezaya ilişkin herhangi bir erteleme veya hükmün açıklanmasını geri bırakma yoluna gitmedi. Cezanın adli para cezası gibi başka bir cezaya çevrilmesine de yer olmadığı kaydedildi. Mahkemenin verdiği karar istinaf ve temyiz incelemesinin ardından onanıp kesinleşirse Yağmur Aşık, cezanın infazı için hapse girecek. Yağmur Aşık'ın başka davalardan aldığı cezalardaki erteleme kararları da bozulup infaz edilecek.
Mahkeme kararına göre, Yağmur Aşık ve Erdi Sungur'un ceza aldığı olay şöyle gelişti:
"Düzce'nin Gülormanı Köyü'nde jandarma görevlilerinin Koronavirüs tedbirleri kapsamında önleyici kolluk faaliyeti gerçekleştirdikleri sırada, Erdi Sungur ve yanında bir kişinin olduğu araç ihbarı yapıldı.
İhbarda belirtildiği gibi bir süre sonra Erdi Sungur ve Yağmur Aşık'ın içinde olduğu araç, jandarma kontrol noktasına yaklaştı. Sürücü Erdi Sungur 'dur' ihtarına uymayarak, jandarma görevlisi Gökhan K.'nin üzerine aracı sürdü. Gökhan K. kendisini yana atarak aracın altında kalmaktan kurtuldu. Daha sonra Erdi Sungur ve Yağmura Aşık, Cumayeri ilçesi Orta Merkez Mahallesi'nde saklandıkları adreste yakalandı."