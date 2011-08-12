-Yağmanın ilk kurbanı Türk kuyumcu oldu LONDRA (A.A) - 12.08.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'daki yağmalama ve kundaklama olaylarının ilk kurbanı bir Türk kuyumcu dükkanı oldu. Londra'da 29 yaşındaki siyahi Mark Duggan'ın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan olaylarda, isyancılar ilk olarak Tottenham High Caddesi üzerinde bulunan Erbiller Kuyumculuk'u hedef aldı. İngiltere'de 27 yıldır yaşayan ve 13 yıldır kuyumculuk yapan Çetin Erbil, "Olaylarda ilk soyulan dükkan burası. Bundan önce soyulan dükkan yok. Yağmacılar dükkanı yakmaya çalışmışlar" dedi. İsyancıların dükkanına girmeye çalıştığını ilk olarak berber arkadaşından haber aldığını belirten Erbil, "15-20 kişi dükkanın kepengini kırmaya çalışıyor dedi, inanamadım. Tavanlara kadar delmişler, parçalamışlar, artık orada da mı altın aradılar, bilmiyorum. Kasaları, dolapları kırmışlar. Hemen olayların olduğu yere geldim, ama polis 'Şu anda can kurtarıyoruz, mal kurtarmıyoruz' diyerek beni yaklaştırmadı" diye konuştu. İngiliz polisinin büyük bir hayal kırıklığı yarattığını savunan Erbil, polisin dükkanından 50 metre uzaklıkta durarak içeriye girip çıkan yağmacıları izlemesine inanamadığını söyledi. -"Unutmadık, sizin kuyumcuya geleceğiz"- Hackney'de bulunan diğer kuyumcu dükkanını yeğenleri ve eniştesiyle koruduğunu belirten Erbil, bu sırada çete üyelerinin kendilerine "Unutmadık, sizin kuyumcuya geleceğiz" dediklerini söyledi. Erbil, polisin barikatı dükkanın önünde kurduğu için zarar gelmediğini ifade ederek, "O dükkanı açmıyorum. 10 gün sonra takviye gelen polisler kendi bölgelerine gittiğinde bu insanlar 10-20 kişi bir araya gelerek yine saldırabilirler. Geçen yıl gündüz vakti saldırdılar zaten" dedi. Dükkanının dekorasyonunun çok fazla zarar gördüğünü anlatan Erbil, şunları kaydetti: "Dekorasyondan dolayı 40-50 bin sterlinlik bir zarar var. Saatler, gümüşler ve kasaya koymadığımız altınlar var. Bunlar da 20-30 bin sterlin civarında tutar. Sigorta şirketi zararın karşılanacağını söylüyor, ama limitler var." İngiltere'nin başkenti Londra'nın Hackney, Tottenham ve Haringey gibi semtlerinde yaşayan ve çalışan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı bulunuyor.