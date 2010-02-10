Yağmaladıkları market üzerlerine çöktü

T24 -

27 gün sonra enkazdan kurtuldu

Ölü sayısı 230 bin

Jolie de Haiti'de

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in en büyük süpermarketlerinden olan ve 12 Ocak'taki 7,0 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Carribean Market, dün akşam üzeri içindekilerle birlikte yıkıldı.Bölgedeki hasarlı binaların yıkımından sorumlu yetkililer, depremde birçok katı yıkılan dev marketin içinde yağma için bulunan 5 ila 8 kişinin üzerine çöktüğünü belirtti.Hasarlı binanın çökmesinin ardından BM'nin uluslararası yardım ekipleri bir kişiyi enkaz altından sağ çıkarmayı başardı.Bu arada, Dünya Sağlık Örgütü, bazı hastalara tıbbi malzemenin parayla satıldığı haberleri üzerin Haiti'deki özel klinik ve sivil toplum kuruluşlarına ücretsiz ilaç ve sağlık malzemesi sağlamayı kesme kararı aldı.Güney Amerika ülkelerinin yöneticileri de Haiti'ye sağlanacak yardım için görüşmek üzere Ekvador'un başkenti Quito'da Haiti Devlet Başkanı Rene Preval ile biraraya geldi.Öte yandan ülkede hala mucize kurtuluşlar gerçekleşiyor. 28 yaşındaki bir kişi, 27 gün yaşadığı enkaz altından kurtarıldı.Doktorlar, başkentte kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alınan 28 yaşındaki Evans Monsigrace adlı genç adamın, mutfakta yemek yaparken enkaz altında kaldığını anlattığını söyledi.Başhekim, "Depremden 27 gün sonra enkaz altından çıkarılmış. Onun burada olması inanılır gibi değil" dedi.Evans Monsigrace'e doktorlar müdahale ediyor.Felaketzedenin sağlığının "istikrarlı" olduğunu belirten başhekim, "Hastamız zinde. Durum iyi" dedi.Tıp adamları, bu olağanüstü durumu izahta zorlanıyor.Öte yandan Haiti hükümeti, depremde ölenlerin sayısının 212 binden 230 bine yükseldiğini bildirdi.İletişim Bakanı Marie-Laurence Jocelyn Lessegue, 24 Ocak'ta 150 bin, daha sonra da 212 bin olarak açıklanan ölü sayısının 230 bine çıktığını belirtti, ancak bu sayının da kesin olmadığını söyledi.Bakan, 230 bin sayısına özel cenaze evlerinin yaptığı definlerle kendi yakınları tarafından gömülenlerin dahil olmadığını kaydetti.Son rakamlarla birlikte, Haiti'deki depremde ölenlerin sayısı, 2004'te Asya'da meydana gelen tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısına yükselmiş oldu.BM Mülteciler Yüksek Komiserliği iyi niyet elçisi Angelina Jolie de dün Haiti'ye gelerek, deprem felaketinin küçük kurbanları için kurulan bir köyü ziyaret etti.