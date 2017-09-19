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Yağmacı esnafa 3 yıl 9 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de işleri kötü gittiği için döviz bürosundan çıkan Mehmet Ö

19 Eylül 2017 17:46

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de işleri kötü gittiği için döviz bürosundan çıkan Mehmet Ö.\'yü takip ederek poşet içindeki 50 bin TL\'yi yağma etmek isteyen tutuklu, 51 yaşındaki Ali C., \'yağmaya teşebbüs\' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası alarak tahliye oldu.
Geçen 15 Ağustos\'ta Kocasinan İlçesi Kurşunlu Otoparkı yakınlarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 52 yaşındaki Mehmet Ö., ev işi için yanında bulundurduğu bir miktarı dövizi bozdurmak için Kazancılar Çarşısı\'ndaki döviz bürosuna gitti. Buradaki işlemin ardından aldığı poşet içindeki para ile Tapu Müdürlüğü\'ne giden Mehmet Ö, eve dönüş yolunda kendisini döviz bürosundan itibaren takip eden Ali C. ile karşılaştı. İçinde 50 bin TL olan poşeti alma yönünde hamle yapan Ali.C, karşı konulması üzerine Mehmet Ö.\'ye yumruk attı. Emekli adamın yere düşmesi sonrası poşeti almaya çalışan Ali C. başarısız olurken, poşet içindeki paralar poşetin yırtılması ile yere saçıldı. Paniğe kapılan, Ali C. sokakta devriye gezen polisler tarafından yakalandı. Ali C. tutuklandı.
Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen yargılama da tutuklu olarak hazır esnaf Ali C. yaptığı savunmada, \"Bana ait küçük lokanta vardı. İşlerim kötü gidiyordu. Döviz bürosu çevresinde bulunduğum sırada gelen ve dönüşte poşetle çıkan mağdur dikkatimi çektim. Böyle bir şey yapmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda yağmanın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle sanık  Ali C.\'ye 3 yıl 9 ay hapis cezası verirken, tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.

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