Kırkpınar'ın önemli ismi 'Pele Mehmet' Koronavirüs'e yenik düştü

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin "Pele Mehmet" lakabıyla bilinen önemli ismi Mehmet Tura yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Bursa'da özel bir hastanede tedavi altına alındı. Durumu kötüleştikten sonra yoğun bakım ünitesine alınan Tura, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Pele Mehmet'in cenazesi bugün, Bursa'nın İznik ilçesinde toprağa verilecek.

Başpehlivan İsmail Balaban, Mehmet Tura'nın camianın önemli isimlerinden olduğunu ifade ederken, "Yağlı güreşe yıllarını vermiş, manileriyle ve sesiyle herkesin aklında yer etmiş büyük bir ustaydı. Yeri doldurulamayacak bir isim. Bu haber tüm camiamızı derinden sarstı. Güreş camiamızın başı sağ olsun, mekânı cennet olsun" diye üzüntüsünü dile getirdi.

Başpehlivan Recep Kara, Tura için, "Yeni öğrendik ve çok üzüldük. Yaklaşık 25 senedir tanırım. Çok maçlarımızda salavatladı bizi. Camiamızda herkes severdi. Diksiyonuyla, kişiliğiyle er meydanında iz bıraktı. Allah mekanını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

Lakabını futbolcu Pele'den aldı

Geçmiş yıllarda verdiği röportajında dedesinin de pehlivan olduğunu belirten Tura, yarım asırdır cazgırlık yaptığını ifade etti. Tura, "Oğlum cazgır Bülent Tura. Ona da 'Pele Bülent' diyorlar. Benim namım da 'Pele Mehmet' bilindiği üzere. Bir de torunum var, o da cazgır 'Pele Levent'. Ona da öğrettik mesleği. Dededen toruna cazgırlık devam ediyor. Oğlumla Kırkpınar'da birlikte cazgırlık yapıyoruz. Gençliğimde futbol oynuyordum. O zamanlar Brezilyalı Pele vardı, çok meşhurdu. Ben de ince, uzun boylu ve esmerim. Futbol oynamamı Pele'ye benzettiler. Pele gibi oynuyor dediler. O gün bugündür 'Pele' diye lakabımız var" diye konuşmuştu.

Ayrıca, futbolda para kazanamadığını ve bunun için yağlı güreşe yöneldiğini de dile getirmişti. (DHA)