-YAĞLI BESLENME ÇOCUĞU DA ETKİLİYOR MELBOURNE (A.A) - 21.10.2010 - Babası yağlı yiyeceklerle beslenen çocukların şeker hastalığına yakalanma riskinin artabileceği bildirildi. Avustralya'nın Yeni Güney Galler Üniversitesi'nden bilimadamlarının yaptığı araştırma, yağlı yiyecekleri tercih eden babaların çocuklarında, sağlıklı beslenseler de şeker hastalığı riskinin fazla olabileceği belirlendi. Nature dergisinde yayımlanan araştırmada bilimadamları, bir grup erkek fareyi obez olacak kadar yağlı yiyeceklerle besledi. Bu farelerde tip 2 diyabet belirtileri görüldü. Daha sonra erkek fareleri normal kilodaki dişilerle çiftleştiren bilimadamları, bu farelerin yavrularında sağlıklı beslenseler de yetişkin hale geldiklerinde şeker hastalığı belirtileri saptandı. Bilimadamları hastalığın genlerle değil, kötü beslenmenin zarar verdiği spermlerle yavruya geçtiğine dikkati çekti. Araştırmaya imza atanlardan Margaret Morris, farelerdeki bu durumun insanlar için de geçerli olması halinde şeker hastalığına yakalanma yaşının giderek düşebileceğini vurguladı. Daha önce obez annenin bebeklerinin kilolu olabileceği, annenin gebe kalmadan önceki ve sonraki kilosunun çocukların hastalıklara yakalanma riskinde rol oynayabileceğinin sanıldığını belirten Morris, bugüne dek babanın beslenme tarzının bebeğe etkisinin araştırılmadığını söyledi. Morris, çocuk sahibi olmadan önce erkeklerin de kadınlar gibi daha sağlıklı beslenmesi, alkol ve sigara içmemeye özen göstermeleri gerektiğini vurguladı.