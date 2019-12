Yağlarınızı eritmenin yolu: Zencefil suyu

Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, sağlıklı zayıflamak için yediklerimiz kadar içtiklerimize de dikkat etmemiz gerektiğini söyledi ve ekledi: Yağ yakımını hızlandımak için her sabah zencefil suyu içilmeli.



Bugünlerde, birçok insan yaza ince görünerek girmenin planlarını yapıyor. Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez Habertürk’e yaptığı açıklamada, asıl hedefin sağlıklı yollarla sadece yazın değil dört mevsim boyunca zayıf kalabilmek olması gerektiğini söylüyor. Geçici çözümlerin bazen kalıcı sorunlara yol açabildiğine dikkat çeken Dönmez, zayıflamanın başlıca yolunun porsiyon miktarını ayarlamaktan ve sağlıklı besin tercihleri yapmaktan geçtiğini belirtiyor. Tabağımıza konulan her şeyi bitirmek zorunda olduğumuzu düşünmekten vazgeçmemiz gerektiğini dile getiren Dönmez, “Size yapılan ikramları geri çevirmeyi kabalık saymayın. Fazla yemek yemek, israf etmek anlamına gelir. Bu israflar, ileride bel veya basen bölgesinde kalıcı birikimlere neden olur” diye konuşuyor.



Kaliteli kilo verin



Zayıflama konusundaki hedefin kaliteli kilo vermek olması gerektiğini belirten Selahattin Dönmez, bu kavramın içeriğini şu sözlerle açıklıyor: “Kaliteli kilo vermek, kiloların ne kadarının yağdan gittiğiyle alakalıdır. Eğer vücuttaki yağ kitlesinden daha fazla kilo vermek istiyorsanız, öncelikle kendinize güvenmelisiniz. 'Bu kadar az yiyecekle beslenirsem halsiz düşerim' gibi bahanelerin arkasına sığınmaktan vazgeçmelisiniz. Güveniniz, az yemek yiyip kilo verdiğinizi görünce yerine gelecek ve yediğiniz miktarlarla doymayı öğreneceksiniz.” Zayıflamayı aklına koyan ve bu uğurda emek harcayan herkesin hedefine ulaşabileceğini belirten Selahattin Dönmez, zayıf ama sağlıklı bir bedene sahip olmak için atılması gereken adımları ise şöyle sıralıyor:



Eti sebzelerin içinde kullanın



- Süt grubundaki tercihiniz yüzde 50 yağ içeren az yağlı süt ürünlerinden yana kullanın. Yoğurt yerine kefir tüketebilirsiniz.

- Et tercihinizi yağsız kırmızı et, tavuk, balık, hindi eti ya da bunların yerine geçecek kurubaklagiller, yumurta ve kuruyemişlerden yana yapın. Salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma gibi işlenmiş etleri nadir olarak tüketin. Bunları, sebze yemeklerinin içine katın.

- Sebze yemeklerini pişirirken zeytinyağlılara kişi başı, bir yemek kaşığı yağ koyarken, koyarken, etli yemekleri yağsız pişirin. Meyveleri kabuklu ve parçalamadan yiyin. Eğer sularını içmek istiyorsanız, hemen sıkıp tüketin. Sınırsız domates suyu içebileceğinizi unutmayın.



Bulgur ve makarnasız olmaz



- Tam taneli tahıldan yapılan ekmekler en sağlıklı ekmeklerdir. Cevizli, ay çekirdekli, çavdarlı, kepekli ve yulaflı ekmekler öncelikli olarak sofranızda yer almalıdır. Bulgur, kepekli makarna, erişte, tarhana, ve kuskus da mutlaka sofralarınızda bulunmalıdır.

- Çorbaları hazırlarken, kişi başına bir tatlı kaşığı yağ ekleyin. Tercihinizi, sebze çorbaları tüketmekten yana kullanın.

- Yağlarda çeşitlilik en sağlıklısıdır. Salata ve zeytinyağlı yemeklerinizi zeytinyağı veya ayçiçeği yağıyla; pilav, makarna, börek ve keklerinizi ise margarinle hazırlayabilirsiniz.

- Şekerli içecek ve yiyecekler yerine az yağlı, az şekerli, kuruyemişli kekler veya az yağlı süt ve az şeker ile hazırlanmış pudingler, meyveli tatlılar, çikolata kırıntılı az şeker ve az yağ eklenmiş kurabiyeler veya meyve tartları tüketin.



5 saatte bir yemek yiyin



- Günde en az 6 bardak su için. Diyet kola günde bir kutu, soda bir şişe, kahve ise iki fincandan fazla tüketilmemelidir. Sabahları aç karnına içilen zencefil suyu yağları eritir ve kilo vermenizi hızlandırır. Bitkisel çayları ise, günde 5 fincandan fazla tüketilmemelidir.

- 3 ana öğüne özen gösterin. Öğünlerin arası ortalama 4-5 saat olsun. Sağlıklı hazırlama

ve pişirme yöntemlerine uyun. Besinler buharda, fırında, mikrodalgada veya haşlayarak pişirilmelidir. Yemekleri, yavaş ve dikkatlice çiğneyerek tüketin. Midenizde doyumhissi oluşur oluşmaz, yemek tüketiminizi sona erdirin.

- Sevdiğiniz bir fiziksel aktiviteyi düzenli olarak yapın. En azından yürüyün.

- Kemik sağlığınız için kalsiyumdan zengin beslenmeye özen gösterin. Kansızlığı önlemek için ise, demir destekli besinler tüketin.



İki nefis diyet yemeği



Ton balıklı enginar:



Malzemeler: 2 orta boy enginar, 4 yemek kaşığı mısır, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, ½ orta boy havuç, 160 gr. konserve ton balığı.



Hazırlanışı: Enginar, mısır ve havuç az suda veya buharda haşlanır. Daha sonra sıvı yağ ile birleştirilerek, iri parçalar halinde rendeden geçirilir. Bir parmak kalınlığında olacak biçimde

şekil verilip, bir tabağa koyulur. Ardından ton balığı, bir bütün halinde şekil verilen karışımın üzerine ilave edilir. Sosu için ½ orta boy soğan iyice rendelenir ve 1tatlı kaşığı şeker ile karamelize edilir. Bu sos de üzerine eklenince, yemeğiniz servise hazır hale gelir.



Somonlu ıspanaklı salata



Malzemeler: 1 küçük fileto kuşbaşı doğranmış somon balığı, 1 büyük kâse doğranmış çiğ roka, 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz, ¼ çay bardağı balzemik sirke, ½ çay bardağı bitkisel sıvı yağ, 2 diş sarımsak, maydanoz, tuz, karabiber, kekik.



Hazırlanışı:



Somonları fırın tepsisinde pişirin. Rokaları yıkayıp, irice doğrayın. Fıstıkları yağsız tavada pembeleştirin, sarımsağı küpler halinde doğrayın. Zeytinyağı, limon, tuz, karabiber, sarımsak ve kekiği karıştırıp; ıspanak ve fıstıkların üzerine döküp harmanlayın.



Bu diyeti yapın ayda 4 kilo zayıflayın



Kahvaltı:



1 su bardağı taze meyve suyu.

1 ince dilim tercih edilen peynir.

3 adet zeytin.

1 ince dilim ekmek.

Taze tatlı kırmızıbiber, taze nane ve taze maydanoz dalları.



Öğle:



2 dilim ekmek arasına hazırlanmış peynirli tost ve 1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu.



VEYA



6 yemek kaşığı nohut yemeği ve 1 ince dilim ekmek, salata.



VEYA



Diyet ton balıklı enginar, az yağlı salata. 1 orta boy taze tercih edilen mevsime uygun meyve.



İkindi:



6 ceviz veya 15 badem ya da 1 yemek kaşığı yaban mersini ya da1 yemek kaşığı kuru üzüm ya da 1 elma ya da 1 prebiyotik yoğurt.



Akşam:



1 kâse çorba, biraz tavuk.



VEYA



Balık veya kırmızı et.

1 dilim buğday ekmeği.



VEYA



1 kâse somonlu roka salata.

1 ince dilim çavdar ekmeği.



Ara öğün:



1 su bardağı süt veya 1 su bardağı kefir.