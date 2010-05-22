Yağışlı hava Türkiye'yi terketmiyor

T24 - Meteorolojiden alınan bilgilere göre, yurdun büyük bir bölümünde aralıklarla sağanak ve gökgürültülü sağanak şeklinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor.



Yağışların, bugün öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz, Kıyı ve Güney Ege (İzmir, Aydın, Muğla, Denizli), Giresun, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batı ilçelerinde (Finike, Kaş, Kalkan, Kale, Kumluca, Kemer, Korkuteli) kuvvetli olması bekleniyor.



Hava sıcaklıkları İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacak.



Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, Marmara'da kuzey ve doğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, güneydoğu kesimler ile yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli (30-50 km/s) olarak esecek.



İstanbul, parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla hafif sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 21 derece.



Ankara, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 19 derece.



İzmir, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu akşam ilk saatler ile bugün öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 20 derece.



Şanlıurfa, parçalı ve az bulutlu geçecek. Rüzgar bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetlice (30-50 km/s) esecek. Sıcaklık 29 derece.



Adana, parçalı zamanla çok bulutlu, bugün, kuzey çevreleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı 28 derece.



Antalya yağışlı 20, Zonguldak sağanak yağışlı 18, Erzurum gökgürültülü sağanak yağışlı 14 derece olacak.





