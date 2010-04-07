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Yaşam

Yağışlı hava tüm yurdu sardı

Meteoroloji yağışın bazı yerlerde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Yurdun bazı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji yağışın bazı yerlerde su baskınlarına neden olabileceği konusunda uyardı.

İzmit Kartepe ve Bolu Abant'a kar yağdı. Adana'daki ise dolu etkili oldu.  Yağış Marmara'da yer yer etkisini gösterirken, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda  kuvvetli yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığı ülke genelinde 6 - 8 derece azalacak.  İç Batı Ege'de ise don uyarısı yapıldı. Güneydoğu'da ise toz bulutları görülecek.  Sıcaklık hafta sonu artıyor

Sıcaklıklar; yarın Marmara ve Ege bölgelerinde, cuma ve cumartesi günleri tüm yurtta 2 - 4 derece artacak.

Cumartesi günü; kuzey ve doğu bölgelerde devam eden yağışlara ilave olarak Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Pazar günü Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer yerler çok bulutlu geçecek.

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