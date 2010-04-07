Yağışlı hava tüm yurdu sardı

T24-

İzmit Kartepe ve Bolu Abant'a kar yağdı. Adana'daki ise dolu etkili oldu. Yağış Marmara'da yer yer etkisini gösterirken, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor.Hava sıcaklığı ülke genelinde 6 - 8 derece azalacak. İç Batı Ege'de ise don uyarısı yapıldı. Güneydoğu'da ise toz bulutları görülecek. Sıcaklık hafta sonu artıyorSıcaklıklar; yarın Marmara ve Ege bölgelerinde, cuma ve cumartesi günleri tüm yurtta 2 - 4 derece artacak.Cumartesi günü; kuzey ve doğu bölgelerde devam eden yağışlara ilave olarak Güney Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.Pazar günü Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri yağışlı, diğer yerler çok bulutlu geçecek.