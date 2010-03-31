Yağışlı hava geliyor

T24 - Tüm Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Doğu için sel uyarısı yapılırken, Marmara'da pazar gününe kadar yağış var.



İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU





Erzurum ve Kars’ta dün geceden beri aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum’da üç köyün yolu kapandı.



Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu’da soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye başladı. Erzurum ve Kars’ta kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Erzurum kent merkezinde kar kalınlığı 8 santimetreye ulaştı. Bölgede hava sıcaklıklarında 10 dereceye varan düşüş gerçekleşti. Gecenin en düşük sıcaklığı Erzurum’da 0, Kars ve Ağrı’da 3, Ardahan, Erzincan’da ise 4 derece oldu. Yağışlı ve soğuk hava, etkisini 31 Mart gününe kadar sürdürecek.



İl Kriz Merkezi, son kar yağışı ile birlikte Erzurum’un Aşkale İlçesi'ne bağlı üç köyün merkezle bağlantısının kesildiğini bildirdi. Yoğun kar yağışı yüzünden ulaşıma kapanan köy yollarını açmak için çalışmalar sürdürülüyor.





Bölgelerde hava



Devlet Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre bölgelerde hava şöyle olacak:



MARMARA: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya ile öğle saatlerinden itibaren doğusu (İstanbul, Kocaeli Sakarya, Yalova, Balıkesir, Bursa, Bilecik) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın bölgenin batısında güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



EGE: Parçalı ve çok bulutlu , öğleden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri aralıklı sağanak yağışlı geçecek.



AKDENİZ: Parçalı, zamanla iç kesimleri çok bulutlu olacak.



İÇ ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı kuzeyi çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir, Çankırı ve Yozgat çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



BATI KARADENİZ: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Bolu, Düzce, Zonguldak ile zamanla bölge geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağış görülecek.



ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile akşam saatlerinde Çorum ve Amasya çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.



DOĞU ANADOLU: Parçalı çok bulutlu, doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak) ile öğleden sonra Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevreleri aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğusu ile Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.



GÜNEYDOĞU ANADOLU: Parçalı, doğusu çok bulutlu, öğleden sonra Siirt çevreleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçecek







