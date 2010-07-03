Yağışlar geri geliyor

T24 - Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürü Mehmet Çağlar, “Haziran ayı boyunca ülkemizin büyük bölümünde görülen yağışlar etkisini azaltarak, önümüzdeki hafta boyunca özellikle kuzey bölgelerimizde aralıklarla görülecek” dedi.



Çağlar, yarın İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzey ve doğu ilçeleri, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce, Kütahya, Eskişehir, Giresun, Trabzon, Rize, Ardahan çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde Afyon, Isparta, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağış geçişleri beklendiğini söyledi.



Pazartesi günü ise Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecek, Bursa, Batı Karadeniz, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Amasya, Trabzon, Rize ve Ardahan çevrelerinde yağış görülebileceğini dile getiren Çağlar, aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Karabük, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olacağının tahmin edildiğini kaydetti.



Çağlar, 6 Temmuz Salı günü ise Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecek, Bursa-Yenişehir, Batı ve Orta Karadeniz, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Giresun, Trabzon, Rize ve Ardahan çevrelerinde yağış beklendiğini ifade ederek, “Aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışlar öğle saatlerinden sonra Kastamonu, Çankırı, Çorum, Amasya ve Merzifon çevrelerinde kuvvetli olması tahmin ediliyor” diye konuştu.



Hafta ortasından itibaren yağışların Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde aralıklarla devam edeceğini, güney, iç ve batı kesimlerde havanın parçalı az bulutlu olması beklendiğini bildiren Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Haziran ayı boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde görülen yağışlar etkisini azaltarak, önümüzdeki hafta boyunca özellikle kuzey bölgelerimizde aralıklarla kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri görülecek. Hava sıcaklığı, hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.



Yer seviyesinin güneşlenmeyle birlikte ısınması, atmosferin üst seviyelerinden soğuk hava geçişi ve yeterli nemin bulunması neticesinde, yer ile yüksek seviye arasında sıcaklık farkından oluşan kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağış geçişleri, özellikle ülkemizin kuzey kesimlerinde Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Amasya illerimizde lokal kuvvetli yağışlara ve yer yer dolu yağışına neden olabilecek.”







