Yağış geliyor, hava 8 derece soğuyacak

Hafta boyunca tüm bölgelerde görülecek nisan yağmurlarıyla birlikte hava sıcaklığı hızla düşecek. Soğuk hava hafta sonuna kadar kalacak.



Nisan yağmurları yeni haftada tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.



Yunanistan üzerinden gelen yağış bugün önce Marmara ve Ege'de görülecek, öğleden sonra İç Anadolu, Bolu ve Kastamonu'ya kadar ulaşacak.



Yağış dalgası akşam Sivas ve Adana'ya, gece ise Erzurum ve Trabzon'a ilerleyecek. Yağışlı hava lodos beraberinde çöl tozlarını da taşıyacağından yağmurlar çamur şeklinde yağabilir.



Çarşamba günü yağış yurt genelinde devam edecek, aynı gün hava 5-8 derece birden soğuyacak.



Salı günü Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ile Malatya ve Elazığ çevresinde 25 dereceye yaklaşacak sıcaklık, haftanın ikinci yarısı hızla azalacak, sıcaklık çarşamba günü Marmara’da 12 dereceye kadar inecek.



Uzmanlar, çarşamba gününden hafta sonuna kadar soğuk algınlığı riskine karşı uyarıyor.