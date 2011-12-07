Yağış geldi sıcaklık 4-6 derece düşüyor!



T24 -Yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.



Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli; Manisa, Uşak, Kütahya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



CNNTürk'te yer alan habere göre, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.



Hava sıcaklığı: Yurdun kuzeybatı kesimlerinde 4 - 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara'nın batısı ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 Km/Sa) esecek.

Uyarılar



Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, İzmir, Aydın ve Muğla'da çok kuvvetli; Manisa, Uşak, Kütahya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.



Kuvvetli rüzgar uyarısı: Genellikle güney ve güneybatı (lodos), Marmara'nın batısı ile akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek rüzgarın; Kıyı Ege ile Marmara'da kuvvetli olarak (30-50 Km/Sa) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi vb.) ilgililerin ve vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları gerekmektedir.











