-YAĞCI, KOPARMADA BRONZ MADALYA KAZANDI KAZAN (A.A) - 14.04.2011 - Semih Yağcı, koparmada kaldırdığı 155 kilo ile Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda Semih Yağcı, koparma müsabakalarına 151 kiloyu rahat bir şekilde kaldırarak iyi başladı. Yağcı, ikinci hakkında 155 kiloyu da geçmesini bildi. Son hakkında 159 kiloyu deneyen, ancak başaramayan Semih Yağcı, bronz madalyanın sahibi oldu. Bu kiloda birinciliği Ermenistan'dan Mırzayan, kaldırdığı 160 kilo ile alırken, Arnavut halterci Qermaj ise 157 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazandı.