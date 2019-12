Yağ yakma diyetiyle 1 haftada 4 kilo verin

Yağ yakma diyetinin hedefi; kış aylarından miras kalan fazla kilolarınızdan, 1 hafta içinde kurtulmanızı sağlamak. Bu diyetle 1 haftada 4 kilo verebileceksiniz. Ancak diyetisyenimiz, bu diyeti yalnızca bir hafta uygulamanız gerektiğini özellikle vurguluyor



Baharla birlikte vitrinlerde sergilenmeye başlanan incecik kıyafetleri giymek için, kıştan kalma kilolarımızdan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Peki, bu nasıl olacak?



Normalde vücudumuz zararlı toksinleri hiçbir yardım olmadan etkisiz hale getirerek dışkı ya da idrar yolu ile atmamızı sağlayan bir sisteme sahip. Bu sistemde karaciğer ve böbrek, koordineli çalışan 2 önemli organımız.



Fakat dönem dönem besinlerden, içeceklerden ve olumsuz çevre koşullarından dolayı bu toksik yükün miktarı artıyor. Oluşan bu toksik yük, vücudumuzun kendi detoksifikasyon kapasitesini azaltarak, hormonal dengesizlik ve beslenme yetersizlikleriyle birlikte metabolizmamızın etkinliğini daha da düşürüyor.



Özellikle kendini sürekli yorgun hisseden, yoğun iş temposu ve strese maruz kalan kişilerde, çevrenin de etkisiyle hızı azalan metabolizmanın etkinliğini arttırmak için destek gerekiyor.



İşte bu noktada desteği, vücuttan toksik yükün atılmasını sağlayan ‘toksin atıcı’ diyetler sağlıyor. Fark Etmeden Diyet Merkezi'nden Beslenme Uzmanı Şefika Aydın; uygulaması hem kolay, hem de birbirinden lezzetli mönülerden oluşan bir haftalık bir diyet programı hazırladı. Bu programın özelliği, vücudunuzun yağ yakma sürecini hızlandırması.



Bir haftanın sonunda 4 kilo kaybetmenizi sağlayacak olan yağ yakma diyetini uygularken aç kalmayacak, hem karnınızı hem de gözünüzü doyuracaksınız.



Yapmanız gereken tek şey, bu 7 günlük diyet programını düzenli olarak uygulamak olacak! Tabii her fırsatta dile getirdiğimiz gibi, günde 2 litre su içmeyi ve her gün yarım saat yürümeyi de ihmal etmeyin! Ve tekrar hatırlatalım bu diyet yalnızca bir 1 haftalık.



1. GÜN



Kahvaltı: Uyanınca aç karnına 2 tam ceviz + 1 su bardağı ılık su, yarım simit, 1 dilim peynir, açık limonlu çay.

Öğle Yemeği: 100 gr somon füme, 1 ince dilim ekmek, 1 su bardağı limonata

Ara Öğün: 1 adet meyveli yoğurt

Akşam Yemeği: 1 tabak fesleğenli sarımsak soslu makarna, 1 tabak alafranga kereviz yemeği, 1 porsiyon mevsim salata





2. GÜN



Kahvaltı: 1 porsiyon salçalı çılbır, 1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu, 1 ince dilim ekmek

Öğle Yemeği: 1 adet ton balıklı sandviç, 1 adet portakal

Ara Öğün: 3 adet kuru incir

Akşam Yemeği: 1 tabak kurutulmuş zeytinyağlı bamya yemeği, 1 kâse yoğurt, 1 adet haşlanmış patates

• Yatmadan önce 1 bardak taze sıkılmış mandalina suyu



3. GÜN



4. GÜN



Kahvaltı: 2 dilim ekmek, 2 dilim peynir, 1fincan adaçayı

Öğle Yemeği: 1 kâse soymaca hoşafı

Ara Öğün: 10 adet tuzsuz badem + 1 su bardağı ılık su

Akşam Yemeği: 1 yumurtalı menemen, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 ince dilim ekmek



5. GÜN

Kahvaltı: 1 su bardağı az yağlı süt, 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi, 1 ince dilim ekmek

Öğle Yemeği: 1 tabak tavuk sote yemeği, 1 adet kivi, 1 ince dilim ekmek, söğüş domates / salatalık

Ara Öğün: 1 porsiyon cevizli peynirli salata, 1 dilim ekmek

Akşam Yemeği: 1 porsiyon karışık sebze haşlama (brokoli, karnabahar, havuç), 1 kâse cacık, 1 ince dilim ekmek



6. GÜN

Kahvaltı: 2 dilim portakal, 3 tam ceviz, 1 fincan ada çayı, 1 dilim tavuk jambon, 1 dilim ekmek

Öğle Yemeği: 1 porsiyon grida buğulama, 1 kâse domates çorbası, 1 dilim çavdar ekmeği

Ara Öğün: 2 adet kivi

Akşam Yemeği: 1 adet zeytinyağlı enginar, 1 porsiyon çoban salata, 1 ince dilim kepekli ekmek



7. GÜN

Kahvaltı: Aç karnına 2 adet kuru incir + 1 su bardağı ılık su, 1 karper kadar peynir, 1 tatlı kaşığı pekmez, 1 dilim çok tahıllı ekmek

Öğle Yemeği: 1adet kabak dolması, 1 su bardağı ayran, salata

Ara Öğün: 50 gr kabak çekirdeği+ 1 çay bardağı ada çayı

Akşam Yemeği: 1 porsiyon etsiz lahana yemeği, 1 dilim ekmek, tulum peynirli salata



Alafranga Zeytinyağlı Kereviz (120kcal)



Malzemeler: (4 kişilik)

5 adet kereviz, 2 litre su, 4 adet limon, 2 adet defneyaprağı, 4 dal kekik, 25 adet tane karabiber, 25 adet kişniş tohumu, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz.

Hazırlama Süresi: 35 dakika



Hazırlanışı:

Suyu bir tencereye koyun; içine zeytinyağı, limon suyu, defneyaprağı, kekik, karabiber, kişniş ve tuzu atın; ateşi kısın. Kerevizlerin kabuklarını kalınca soyarak ayrı bir tencerede suya atıp, 5 dakika kadar haşlayın.



Daha sonra süzdürerek, soğuk sudan geçirin. Her bir kerevizi 2 santim uzunluğunda baton şeklinde doğrayın. Kereviz parçalarını diğer tencerede kaynamakta olan zeytinyağlı suya atın. Tencerenin kapağını kapatın, kerevizler iyice yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirin.



Ardından malzemeleri ateşten alıp soğumaya bırakın. Bir borcama koyun, üstüne pişme suyundan gezdirerek servis yapın.





*Lüfer (189 kcal)



Malzemeler:

1 adet lüfer, 2 adet patates, 1 adet havuç, 2 adet kuru soğan, 2 adet defneyaprağı, yarım demet maydanoz sapı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, taze karabiber, tuz.



Terbiyesi için 1 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta sarısı, 2 adet limon.

Hazırlama Süresi: 45 dakika



Hazırlanışı:

Büyük bir tencereye 8–10 su bardağı su koyun. Orta ateşte kaynayan suya ayıklanmış ve kuşbaşı doğranmış patates ve havuçlarla defneyapraklarını; tane karabiberi, iplikle bağlanmış maydanoz saplarını ve tuzu atıp, kaynatın. 20 dakika kaynadıktan sonra tencereye temizlenmiş lüfer balığını koyup kapağı açık, kısık ateşte pişirin. 15–20 dakika piştikten sonra servis tabağına alın.



Diğer malzemeler haşlanmaya devam ederken, bir miktar haşlama suyu ile maydanoz saplarını içerisinden alarak terbiyeyi hazırlayın ve tekrar suya ilave edin. Terbiyeli suyu lüfere döküp, servis yapın.



*Salçalı Baharatlı Çılbır (80kcal)



Malzemeler: Küçük boy soğan, 1 adet yumurta, 3 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı un, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, 1 adet limon, tuz, kekik ve dereotu

Hazırlama Süresi: 15 dakika



Hazırlanışı:

Soğanı ince ince kıyın; bir tavada yağla birlikte pembeleşinceye kadar çevirin. Ayrı bir kapta yumurtayı, unu ve tuzu karıştırın. Suyu, geniş ağızlı bir tencereye koyduktan sonra salçayla karıştırın. Hazırlanan yumurtalı karışımı, kaynayan suya boşaltın. Hiç karıştırmadan, yumurtanın suyun üzerine çıkıp katılaşmasını bekleyin. Yaklaşık 3–4 dakika sonra da kevgirle süzdürerek ateşten alın. Servis tabağına, yanında kavrulmuş soğan koyarak servis edin.



*Karışık Kuru Meyve Salatası (95kcal)



Malzemeler:

5'er adet sarı ve kahverengi kuru kayısı, 3 adet kuru incir, 1 tatlı kaşığı kuru üzüm, 1 tatlı kaşığı kuru dut. 3 dilim kuru elma, 2 adet limon, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 tatlı kaşığı hindistancevizi.



Hazırlama Süresi: 15 dakika



Hazırlanışı: Limon, tarçın ve hindistancevizi hariç tüm malzemeleri bir servis kabına şekilli doğrayın. Bu karışıma; ayrı bir kapta hazırladığınız 2 adet limon suyu, tarçın ve hindistancevizi karışımını boşaltın.



*Elma Hoşafı 80kcal



Malzemeler: 500 gr elma, 100g şeker, 2 tatlı kaşığı tarçın.



Hazırlanışı: Kurutulmuş elma parçalarını (soyulmuş elmanın 8 e bölünmüş parçalarının güneşte kurumuş hali ) sıcak su ile yıkayın. Bol miktarda su koyduğunuz tencerenin içine 100g şeker ilave edip, elmaları hoşaf haline gelinceye kadar pişirin. Daha sonra hoşafı servis kâsesine alın ve üzerine tarçın koyarak servis yapın.



Hazırlama süresi: 25 dakika







