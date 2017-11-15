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Yağ tankerinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, bitkisel yağ tankerinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Sargın (58), yaşamını yitirdi

15 Kasım 2017 18:36

Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Lapseki ilçesinde, bitkisel yağ tankerinin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Halil Sargın (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, Lapseki Belediye Kavşağı\'nda, bugün saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İsmail Aksulu\'nun (54) kullandığı 01 DN 269 plakalı bitkisel yağ tankeri, kavşakta Halil Sargın yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle asfalta fırlayan Sargın, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, tanker şoförü Aksulu\'yu gözaltına aldı.

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