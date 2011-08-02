Yağ insanları mutlu ediyor

T24 - Belçika ve İngiltere'den bilim adamları, yağın, beyinde mutluluk hissiyle ilgili bölgeleri çalıştırdığını tespit etti.





Alman Aerztezeitung gazetesinin haberine göre, bilim adamları, yağın, bağırsaktaki bazı sinir hücrelerini devreye sokarak, beyinde mutluluk hissiyle ilgili bölgeleri aktif hale getirdiğini gözlemledi.





Belçikalı ve İngiliz bilim adamları, deneklere yağ asidi enjekte ederek, tomografi yardımıyla beyindeki gelişmeleri takip etti.





Yağ asidi verilen deneklerin beyinlerinde, hipotalamus, talamus ve korteks gibi bölgelerin faaliyete geçtiği görüldü.





Araştırmanın sonuçlarının, depresyonda değişen yeme alışkanlıklarıyla ilgili tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabileceğini belirten bilim adamları, sonuçların, daha yağlı yemek yenilmesine bir çağrı gibi algılanmaması, vücuttaki aşırı yağların mutluluk değil, mutsuzluk getirebileceği konusunda da uyardı.





