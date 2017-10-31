Yağ fabrikasında yangın

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı mahallesinde bulunan yağ fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İddiaya göre, sabah saat 07.25'te mısır yağı fabrikasının bir bölümünde yangın çıktı. Fabrikada çalışan işçiler durumu hemen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Ancak yangın büyük olduğu için fabrikaya çok sayıda ek itfaiye sevk edildi.

Fabrikada yangının yağın hammaddesinin tutuşmasıyla çıktığı tahmin edilirken, yangının neden ortaya çıktığı söndürüldükten sonra ortaya çıkacak.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni, tamamen söndürüldükten sonra yapılacak incelemeyle ortaya çıkacak.

Fabrikanın bağlı olduğu Sunar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, yaklaşık 1 yıl önce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra mahkemece tutuklanmıştı. Sonraki duruşmada tahliye edilen Çomu'nun tutuksuz yargılanması sürüyor.