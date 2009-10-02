'Yağ çekme Hülya hanım!'

Hülya Avşar konuk olduğu televizyon programında canlı yayına telefonla katılan Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç ile sıkıntılı anlar yaşadı.



'Habertürk Özel' programının stüdyo konuğu olan Hülya Avşar, farklı konularda değerlendirmelerde bulunurken Tunceli Bağımsız Milletvekili Kamer Genç'in TBMM kürsüsünde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül hakkındaki konuşmalarını şu benzetmeyi yaparak eleştirmişti:



"Ben bir kere üslubu çok çirkin buluyorum. Yani şöyle hayal ediyorum Kamer Genç Beyi; 'Hani beyaz çoraplarıyla evinde bağdaş kurmuş, karısından da çayını istemiş, eline de almış çayı karıştırırken konuşuyor gibi. Bu Meclis'te yapılacak tarzda bir konuşma şekli değil. Benim düşüncem. Bana göre Meclis'in içinde saygı yok. Yani insanlar birbirlerine saygı çerçevesi içerisinde de söylemek istediklerini söyleyebilirler. Hatta saygı çerçevesi içerisinde hakaret bile edebilirler birbirlerine bence."



Kamer Genç canlı yayına bağlandı



Hülya Avşar'ın bu sözlerinin ardından milletvekili Kamer Genç, telefonla canlı yayına bağlandı. Genç, "Biraz önce sizi izledim. Hülya Avşar'ı ben iyi tanırım. Biraz önce benim böyle beyaz çoraplarla oturmuş, şey etmiş gibi havalara girdi. Hülya Avşar herhalde biraz şey yapmak istiyor, bazı olaylardan rant sağlamaya çalışıyor" dedi.Hülya Avşar, Kamer Genç'in ifadeleri sırasında yaşadığı sıkıntıyı elleri, mimikleri ve hareketleriyle sergiledi.



Kamer Genç'in beyaz çorap kızgınlığı



Hülya Avşar'ın beyaz çoraplı benzetmesinden rahatsızlığını dile getiren Kamer Genç, "O beni nerede görmüş de sanki beyaz çorapla oturmuşum masada. Yani beni beyaz çorapla nerede gördün Hülya hanım sen?" dedi.



Cumhurbaşkanı'na böyle konuşulmamalı



Avşar kızı, "Ben bir benzetme yaptım Kamer Bey, sizi gördüm demedim. Ben tamamen bir tipleme oluşturdum kafamda, sadece o. Sizi gördüm demedim zaten. Öyle bir ortamda, evinde konuşuyor gibi konuşuyor Kamer Bey. Sizin Meclis'teki konuşma şeklinizi beğenmedim açıkcası. Bir de bir Cumhurbaşkanı'na Meclis'te bu kadar ağır konuşulmamalı. Ne olursa olsun konuşulmamalı. Bu saygınlık çerçevesi, saygınlık meselesi Meclis'te maalesef yok gibi geliyor. Cumhurbaşkanı'na bu şekilde konuşulması hoşuma gitmiyor. Her kim olursa olsun. Hangi partiden olursa olsun, fark etmiyor" ifadelerini kullanarak Kamer Genç'i eleştirdi.



Yağ çekme!



Hülya Avşar'ın eleştirilerinin ardından Kamer Genç de ünlü sanatçıya ağır sözler söyledi."Siz bir takım kişilere yağ çekerek bir takım yerlere gelmeye çalışma Hülya Hanım. Senin bunlara ihtiyacın var mı?"



"Siz beyaz çorap giydiniz"



Hiçbir zaman beyaz çorap giymediğini anlatan Kamer Genç'e Avşar kızının yanıtı oldukça dikkat çekiciydi. Hülya Avşar, "Ben sizi gördüm Kamer Bey. Siz beyaz çorap giydiniz. Giydiniz, giydiniz. Gördüm ben sizi. Antalya havaalanında. Hatırlıyor musunuz? Kahve rengi bir takım kıyafet vardı, altında beyaz çorap vardı" dedi.Kamer Genç ise Avşar kızının bu sözlerine tepki göstererek, kendisinin hiçbir zaman beyaz çorap giymediğini tekrarladı.