Yağ aldırma operasyonu ölümle bitti!

Adana'daki İncirlik Üssü'ndeki 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görev yapan Amerikalı Teğmen James Scott'ın eşi Pamela Dawn Scott, özel hastanede ameliyat sonrasında yaşamını yitirdi. Scott'un bölgesel yağ aldırma operasyonu olarak bilinen estetik ameliyat sonrası hayatını kaybettiği öne sürüldü.

DHA'da yer alan habere göre; Adana ABD Konsolosluğu ve İncirlik Üssü'ndeki yetkililer, Pamela Dawn Scott'ın hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm nedeni konusunda açıklama yapmadı.

Pamela Dawn Scott'un ölümü İncirlik Üssü resmi internet sitesinden de duyurulurken, bugün saat 16.00 sıralarında üs içindeki kilisede düzenlenen tören sonrası cenaze ABD'ye gönderildi.

2006'nın nisan ayında da yine İncirlik Üssü'ndeki asker eşi 4 çocuk annesi Cristian Tuson, Liposuction ameliyatı sonrası hayatını kaybetmişti.

Liposuction (bölgesel yağ aldırma) operasyonunda, vücudun belli bölgelerinde birikmiş olan yağ dokuları, küçük deliklerden vakum ile dışarıya atılıyor. Vücudun belli bölgelerindeki yağları alarak vücut hatlarını düzgün hale getirmeyi amaçlayan operasyon, kilo verme amaçlı ya da şişmanlık tedavisinde uygulanmıyor.

Sadece estetik amaçlı olarak yapılıyor. Ameliyat bölgeye göre lokal veya genel anestezi altında yapılıyor.

Ameliyat sırasında ve sonrasında kan kaybı yaşanmaması için uygulamanın başında, yağ alınacak bölgelere özel solüsyonlar enjekte ediliyor. Ameliyat sonrası morarma, şişkinlik, gerginlik, kaşıntı ve çekilme hissi olabiliyor. Şişlik ilk birkaç hafta içinde azalarak, gerçek vücut hatları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Ameliyat sonrası 3 günlük bakım yeterli oluyor.