Yabanmersini hafızaya iyi geliyor

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bilim insanları, yabanmersininin düzenli olarak tüketilmesi durumunda hafızada iyileşme görülebileceğini tespit etti. Bu etkiyi yabanmersininde bolca bulunan ve antioksidan olarak da bilinen flavanoidler sağlıyor. Araştırmanın kapsamlı sonuçları “Free Radical Biology” ve “Medicine” dergilerinde yayımlandı.