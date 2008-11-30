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Sağlık

Yabanmersini hafızaya iyi geliyor

Yabanmersininin hafıza kaybını geri alabileceği ve alzheimer gibi hastalıkların olumsuz etkilerine karşı iyi gelebileceği bildirildi.

30 Kasım 2008 02:00

Yabanmersininin hafıza kaybını geri alabileceği ve alzheimer gibi hastalıkların olumsuz etkilerine karşı iyi gelebileceği bildirildi. 

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İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden bilim insanları, yabanmersininin düzenli olarak tüketilmesi durumunda hafızada iyileşme görülebileceğini tespit etti. Bu etkiyi yabanmersininde bolca bulunan ve antioksidan olarak da bilinen flavanoidler sağlıyor. Araştırmanın kapsamlı sonuçları “Free Radical Biology” ve “Medicine” dergilerinde yayımlandı.

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