T24 - Yabani otlar, ürün miktarını azaltması sebebiyle çiftçilerin en çok mücadele ettiği şeydir. Bu noktada da bilim adamları, çiftçinin yardımına koşarak, GDO'lu bitkileri yarattı. Metin Minür, GDO'lu bitkileri, yabani otların temizlenmesi nedeniyle kullanılan kimyasal ilaçlardan zarar görmeyen bitkiler olduğunu ifade ederek, yabani otların bir süre sonra bu duruma bağışıklık kazandığını ve şu an ABD'de kimyasal ilaç satışında 13 yıldır kullanılan GDO'lu bitkilere rağmen, ciddi bir artış yaşandığını yazdı.



Milliyet yazarlarından Metin Minür'ün 'Yabani ot: 1 Genetik: 0' (27 Kasım 2009) başlıklı yazısı şöyle:



Yabani ot: 1 Genetik: 0



Otlar ekinin su, besin, yer ve güneşine ortak olarak ürün miktarını azaltır. Kaldırılan ekine karışarak kaliteyi düşürür. Hastalık ve zararlı barındırır.



Otsuz bir tarladan kaldırılan ürün aynı boyutta otlu bir tarladan elde edilen üründen büyüktür.

Çiftçinin yabani otlara karşı mücadele yöntemlerinden biri, bitki öldürücü ilaç kullanmaktır. Ancak ilaç çevreye zararlıdır. Yeraltı sularını kirletir, yaban hayatı öldürür ve insan ve hayvanlarda hastalıklara neden olur.



Genellikle çiftçi tohumu ekmeden önce tarlasını sürerek topraktaki yabani otları ortadan kaldırmaya çalışır. Ekin toprağın üstüne çıkmadan ilaç kullanarak otlara karşı ikinci hücumunu yapar.



Ama otlar çıkmaya devam eder ve ekinle beraber büyür. Çiftçi bu defa ekine zarar vermeyen ama otları öldüren kimyevi ilaçlara başvurmak durumundadır. Değişik otlar değişik ilaç gerektirdiği için çok miktarda ilaç kullanılır ve çok masraf edilir ve çevreye çok zarar verilir.



Cici genetikçi arkadaşlar bu aşamada devreye giriyor.



Öyle bir ilaç olacak ki bütün otları öldürecek. Var.



Öyle bir bitki olacak ki bu ilaca karşı dayanıklı olacak. Onu da icat ettik. Genetiği Değiştirilmiş Organizma’lı bitki.



GDO’lu bitki genetiğiyle oynanarak yabani otları öldürmek için kullanılan ilaçlara karşı dayanıklı hale getirilmiş bitkidir. İlaç otları öldürür ama GDO’lu bitkiyi rahatsız etmez.



Sonuç: Ot yok.



Az ilaçla masrafını azaltıyor



Çiftçi kârlı. Daha az ilaç kullanarak masrafını azaltıyor. Daha çok ürün alarak gelirini çoğaltıyor. Yabani otları saymazsak, herkes mutlu.



Ama doğada hiçbir şey basit değil ve ot dahil hiçbir şey kolay kolay yok edilemez. Çünkü var olanı yok etmek yoktan var etmek kadar zordur.



Nasıl sivrisinekler DDT’ye, virüsler antibiyotiklere karşı bağışıklık kazandıysa yabani otlar da birkaç yıl içinde kendilerini ortadan kaldırıp meydanı GDO’lu bitkilere boş bırakmayı amaçlayan ilaçlara karşı direnç kazandı.



Artık GDO’lu bitkiler ölmüyor, yabani otlar da. Bir bilimsel araştırmaya göre, GDO’ların ticari olarak kullanıldığı son 13 yıl içinde Amerikalı çiftçilerinin yabani otları ortadan kaldırmak için kullandığı ilaç kullanımı azalmadı, arttı. Çünkü ilaca karşı doğal olarak dirençli otların cinsler çoğalmaya başladı ve diğer otlar bu ilaca karşı direnç geliştirdi.



O zaman soru: Zararlı ilaçları azaltmak için geliştirilmiş GDO’lu bitkiler zararlı ilaç kullanımını artırıyorsa onlara ne gerek var?

