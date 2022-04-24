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Ekonomi

Yabancıya konut satışında teşvik düzenlemesine tepki: 'Memleketin taşını toprağını satmayın; vebal altında kalırsınız'

Emlakçı Salim Taşçı söz konusu düzenlemeyle ev fiyatlarının 2-3 katı artacağını ifade etti

24 Nisan 2022 10:40

Türkiye'deki konutları yabancılara pazarlamak için çeşitli ülkelerde ofis kiralayan, alım heyeti getiren, reklam veren emlakçılara teşvik verilmesi kararına emlakçılardan tepki geldi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre emlakçı Salim Taşçı teşvikler yüzünden aşırı yükselen konut ve kiralarda yeni bir zam fırtınası yaşanacağını belirtirken meslektaşlarına, “Teşviklere kanıp memleketin taşını toprağını satmayın. Satarım kime ne, demeyin. Vebal altında kalırsınız” çağrısında bulundu.

"2-3 katı zamlanacak"

Teşvik kararını değerlendiren Taşçı, konut fiyatlarının maliyet artışı ve yabancı talebi yüzünden zaten aşırı pahalandığını, 1.5 milyon liraya yükselen oturulabilir ev fiyatları yüzünden orta direk vatandaşın ev alma imkanının tamamen yok olduğunu söyledi. Taşçı, yeni kararla birlikte ev fiyatlarının 2-3 misli zamlanacağını, kiraların da buna paralel artacağını belirtti.

 

 

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