Yabancıya konut satışında rekor

Yabancılara yapılan konut satışında kasımda tüm zamanların hem yıllık hem de aylık rekoru kırıldı. Söz konusu artışta son dönemde yükselen döviz kurları etkili oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, yabancılara yapılan konut satışı kasımda geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 48,4 artarak 7 bin 363 oldu. Bu rakam tüm zamanların yıllık rekoru olarak kayıtlara geçti. Bundan önceki en yüksek rakam 6 bin 630 ile eylülde görülmüştü.

Ocak-kasım döneminde yabancılara satılan konut adedi ise yüzde 39,4 artışla 50 bin 735 olarak gerçekleşti. Böylece, daha 11'inci ayda tüm zamanların yıllık rekoru görüldü. Bundan önceki yıllık rekor 2019'da 45 bin 483 olarak gerçekleşmişti.

Yılın 11 ayında en çok konut 23 bin 169 adetle İstanbul'dan satılırken, onu 10 bin 557 ile Antalya, 3 bin 183 ile Ankara, 2 bin 213 ile Mersin izledi.

Söz konusu iller arasında 1.000 adet barajını geçen illerden Yalova'da 1.582, Bursa'da 1.435, İzmir'de 1.171, Sakarya'da 1.062 konutun yabancılara satışı gerçekleşti.

İlk üçte İran, Irak ve Rusya var

Ocak-kasım döneminde Türkiye'den en çok konutu 8 bin 594 adetle İranlılar alırken, onu 7 bin 622 ile Iraklılar, 4 bin 494 ile Rus vatandaşları izledi.

Afganistanlılar 2 bin 508, Almanlar 2 bin 62, Kazakistan vatandaşları 1.808, Kuveytliler 1.528, Azerbaycan Türkleri 1.325 adet konut aldı.

ABD vatandaşları bu dönemde 1.265 adet konut yatırımında bulunurken, onları 1.169 adetle Yemenliler, 1.146 ile Filistinliler, 1.075 ile Ukrayna vatandaşları takip etti.

"2022'de yabancıya satıştan elde edeceğimiz geliri 10 milyar dolara yükselttik"

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2021 yılı için öngörülen 50 bin adetlik satış hedefinin 11 ayda geçildiğini belirterek, bu gelişmenin oldukça pozitif bir hava oluşturduğunu söyledi.

Akbal, "2022 yılı için yabancıya satıştan elde edilecek geliri 7,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Son gelişmelerle bu rakamı 10 milyar dolar olarak yukarı yönlü revize ettik." dedi. (AA)