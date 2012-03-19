T24 - Krizden çıkış için özelleştirmeye hazırlanan Yunanistan, diğer ülkelerden önce Türkiye'ye geliyor. Yarın düzenlenecek toplantıda fırsatları anlatacak olan Yunan üst düzey yetkililer, Türk patronlara 'Yabancıya gitmesin, bu fırsatı değerlendirin' diyecek.



DEİK/Türk-Yunan İş Konseyi ev sahipliğinde, Yunanistan Girişimciler Federasyonu (SEV) ve Genç Yönetici ve İşadamları Derneği (GYİAD) işbirliğinde 20 Mart Salı günü İstanbul TOBB Plaza'da “Yunanistan'da Özelleştirme, Satın Alma ve İş Fırsatları Toplantısı” düzenlenecek. Yunanistan böylelikle, müşteri arayışına Türkiye'den başlamış olacak.

Yunan hükümeti, yeni dönemde yatırım yapmak isteyen işadamlarına çok fazla kolaylık da sağlayacak. Ülkede özel araziler, fabrikalar ve otellerin de aralarında olduğu pek çok alan satışa çıkacak.



“Hizmet'te büyük potansiyel"



Yunanistan'a yatırımda özellikle hizmet sektöründe büyük fırsatlar bulunduğunu söyleyen Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Selim Egeli şunları söyledi:

“Enerji dağıtım, emlak alanındaki potansiyeli işadamlarımızın değerlendirmesi gerekiyor. Özellikle başkent Atina'da yapılacak yatırımlar için tarihi günler yaşıyoruz. Kriz ilelebet sürmeyecek. Orada yapılacak projelerin geleceği ilerisi için büyük önem taşıyor” dedi.

Yeni yatırım olanakları için kapılarını sonuna kadar aralayan Yunanistan, salı günü gerçekleşecek ve içlerinde SEV Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Dr. Athanase Lavidas, Dışişleri Bakanlığı, Genel Sekreteri Constantine Papadopoulos, Özelleştirme Ajansı, Özelleştirme Programları Koordinatörü Panos Protopsaltis’in de bulunduğu bir kitleye seslenecek.



Müşteri arıyorlar



Krizden etkilenen tesislerin başında oteller geliyor. Otelini satmak isteyen çok sayıda Yunan, konsolosluklar aracılığıyla Türk yatırımcılara ulaşmaya çalışıyor.

Türk konsoloslukları, satılık tesisi ve arazileri MÜSİAD, TUSİAD ve TOBB gibi birliklere iletiyor. Satışa çıkan adalar emlak piyasasını da hareketlendirdi. Son dönemlerde sadece satılık adaların pazarlanmasında uzmanlaşmış çok sayıda emlak sitesi kuruldu.



Liman, otoyol ve fabrikalar satışa çıktı



2015 yılına kadar 50 milyar eurodan fazla özelleştirme yapmayı planlayan Yunanistan'da otoyollardan limanlara, havaalanlarından tren istasyonlarına kadar devletin elindeki çok sayıda tesis müşteri bekliyor. Satılık fabrika sayısında da patlama yaşanan Yunanistan'da şu anda çok sayıda satılık mobilya fabrikası bulunuyor.

Akşam gazetesine konuşan Türk-Yunan İş Konseyi Başkanı Selim Egeli şunları söyledi: “Toplantıyı uzun zamandır yapmak istiyorduk. Geçen yıl yapacaktık ama 1 yıl ertelemek zorunda kaldık.

Yunanistan'da kurtarma programının uzaması ve hükümetin değişmesi yüzünden geciktik. Bir çok Türk kuruluşu Yunanistan'da turizm, marina ve liman işletmecilgi, enerji sektörü, enerji üretim-dağıtımı, su şebekelerinin işletilmesi ve satışı gibi sektörlerle ilgileniyor.

Fakat yakın zamana kadar Türklerin ilgisi sınırlıydı çünkü Atina'da bir alanda yatırım yapacaksanız nereye, kime, nasıl başvurulacağını bilemiyordunuz.

Salı günü tüm sorular yanıt bulacak. Şu an, "Türkler gelip şirketlerimizi ele geçirecekler' endişeleri de ortadan kalktı. Gördüler ki böyle bu husumet yürüdüğü müddetçe ekonomide de hiçbir gelişme olmaz."