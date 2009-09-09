T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yabancının İMKB 'ye güveni azaldı

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,50'ye geriledi.

09 Eylül 2009 03:00


Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,50'ye geriledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 4 Eylül 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 53,09 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,50 olarak gerçekleşti.

Yabancılar, bu tarih itibarıyla 14 milyar 18 milyon 621 bin 887 adet hisse ile toplam 71 milyar 864 milyon 640 bin 572 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.

Yabancıların 28 Ağustos 2009 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66,77 seviyesindeydi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24