Yabancının İMKB 'ye güveni azaldı



Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'ndaki (İMKB) payı, önceki haftaya göre azalarak yüzde 66,50'ye geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre, 4 Eylül 2009 tarihinde yabancıların hisse adedi bakımından borsadaki payı yüzde 53,09 olurken, piyasa değeri açısından payı ise yüzde 66,50 olarak gerçekleşti.



Yabancılar, bu tarih itibarıyla 14 milyar 18 milyon 621 bin 887 adet hisse ile toplam 71 milyar 864 milyon 640 bin 572 lira tutarında piyasa değerini ellerinde bulundurdu.



Yabancıların 28 Ağustos 2009 tarihinde İMKB'deki payı yüzde 66,77 seviyesindeydi.

