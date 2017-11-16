Yabancıların hisse-tahvil porföyü 1.05 milyar dolar azaldı

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç

borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 1 milyar 46.2 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yabancı yatırımcıların hisse portföyü 10 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 513.6 milyon dolar, DİBS portföyü de 532.6 milyon dolar azaldı.

Böylece, aydı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 31.07 milyar dolardan 29.82 milyar dolara, hisse senedi stoku ise 50.81 milyar dolardan 48.29 milyar dolara geriledi.