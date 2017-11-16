T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yabancıların hisse-tahvil porföyü 1.05 milyar dolar azaldı

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 1 milyar 46

16 Kasım 2017 20:29

İstanbul, 16 Kasım (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi ve devlet iç
borçlanma senedi (DİBS) portföyü bir haftada toplam 1 milyar 46.2 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yabancı yatırımcıların hisse portföyü 10 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak net 513.6 milyon dolar, DİBS portföyü de 532.6 milyon dolar azaldı.
Böylece, aydı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 31.07 milyar dolardan 29.82 milyar dolara, hisse senedi stoku ise 50.81 milyar dolardan 48.29 milyar dolara geriledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kasım DHAYurtdışındaDİBSMerkez BankasıKasımBöylece

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24