-YABANCILARIN ENERJİ SEKTÖRÜNE İLGİSİ SÜRÜYOR ANKARA (A.A) - 22.08.2010 - Türkiye'ye yılın ilk yarısında giren 1 milyar 644 milyon dolar yabancı sermayenin 424 milyon doları enerji alanına yatırım yaptı. Uluslararası Doğrudan Yatırım Verileri Bülteninden derlenen verilere göre, Türkiye'ye bu yılın Ocak-Haziran döneminde giren yabancı sermayenin sektörlere göre dağılımında, elektrik-gaz ve su ile imalat, inşaat, toptan ve perakende ticaret, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, mali aracı kuruluşların faaliyetleri, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri ön planda yer aldı. Bu dönemde 1 milyar 644 milyon dolarlık yabancı sermayenin 424 milyon doları yatırım alanı olarak elektrik-gaz ve suyu, 375 milyon doları imalat sanayini, 203 milyon doları da inşaat sektörünü seçti. Yabancılar, mali aracı kuruluşların faaliyetleri sektöründe 207 milyon dolarlık, toptan ve perakende ticarette 123 milyon dolarlık, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri alanında 77 milyon dolarlık, ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri alanında 68 milyon dolarlık sermaye girişi gerçekleştirdi. -SERMAYE GİRİŞİNİN ÇOĞU AB'DEN- Bu dönemde Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin yüzde 80,3'ü AB kaynaklı oldu. En fazla sermaye, 236 milyon dolar ile Fransa'dan geldi, bunu 172 milyon dolar ile Hollanda, 134 milyon dolar ile İngiltere izledi. Almanya'dan 110 milyon dolarlık, İtalya'dan ise 19 milyon dolarlık sermaye girişi olurken, AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden ise 50 milyon dolarlık doğrudan sermaye geldi. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ABD'den 80 milyon dolarlık, bir önceki yıl Ocak-Haziran döneminde hiç doğrudan sermaye girişi gerçekleşmeyen Kanada'dan ise 54 milyon dolar tutarında sermaye geldi. Türkiye'ye ilk 6 ayda Asya'dan 136 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu ülkelerinden 109 milyon dolar, körfez ülkelerinden ise sadece 91 milyon dolar sermaye girişi oldu. -97 PROJE BELGELENDİRİLDİ- Ocak-Haziran döneminde uluslararası sermayeli 1.383 şirket kuruldu. Bunun 1,131'i yeni şirketler, 218'ini iştirakler, 34'ünü de şubeler oluşturdu. Bu şekilde Türkiye'de uluslararası sermayeli şirket sayısı da 25 bin 55'e ulaştı. Bu yılın ilk yarısında belgelendirilen proje sayısı 97'ye, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 2,4 milyar dolara ulaştı. Söz konusu yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarının yüzde 16,5'i uluslararası ortaklar tarafından karşılanacak. 97 adet yatırım teşvik belgesinin 75 adedi imalat, 16 adedi hizmetler, 4 adedi madencilik ve taş ocakçılığı, 2 adedi ise tarım ve ormancılık sektörlerinde düzenlendi.