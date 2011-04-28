-YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİNE YENİ DÜZENLEME ANKARA (A.A) - 28.04.2011 - Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, çalışma izni için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurular elektronik ortamda yapılacak ve kağıt ortamında imzalanarak diğer belgelerle birlikte Bakanlığa ulaştırılacak. Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri ve Bakanlık, yurt dışından yapılacak çalışma izni başvuruları ile ilgili işlemleri elektronik ortamda yürütecek. Yabancının temsilciliğe başvuru tarihini takip eden 10 iş günü içinde işverence elektronik başvurunun yapılacak ve başvuru için istenilen belgeler Bakanlığa ulaştırılacak. Yurt içinden, sadece en az altı ay süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bunların işverenleri, başvurularını doğrudan Bakanlığa yapacak. Başvuru için istenen belgeler elektronik başvuruyu takip eden 6 iş günü içinde Bakanlığa ulaştırılacak. Çalışma izninin uzatılması talebi, yönetmeliğin ilgili maddesinde açıklanan esaslara göre, başvuru formuna diğer belgeler eklenerek, yabancı veya işvereni tarafından doğrudan Bakanlığa yapılacak. Çalışma izni uzatma başvurusu bulunan yabancılar, çalışma izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 45 günü geçmemek ve yaptığı işin mahiyeti değişmemek kaydıyla aynı iş yeri ve meslekte çalışmaya devam edebilecek. Bu süre içerisindeki çalışma ''kanuni çalışma'' olarak kabul edilecek ve yabancının, ilgili mercilerin ve işverenin yükümlülükleri aynı şekilde devam edecek. Uzatma başvurusu bulunanlar elektronik ortamda İçişleri Bakanlığına bildirilecek. Başvurunun eksik evrak ile yapıldığının tespiti halinde, eksikliğin tamamlanması istemiyle başvuru sahibine bilgi verilecek. Bu tür durumlar için belirlenen 30 günlük süre, eksik belgenin Bakanlığa intikal ettiği tarihten itibaren başlayacak. Çalışma izin başvurusunun yönetmelikte öngörülen usul veya esaslara uygun olarak yapılmaması ya da istenilen eksik belgenin 15 gün içerisinde tamamlanmaması halinde başvuru dosyası işlemden kaldırılacak. -TÜRKLERLE EVLİ OLAN YABANCILARIN DURUMU- İş yerinin ticaret unvanının değişmesi veya iş yerinin başka bir adrese nakli halinde durumun resmi makamlardan alınmış belgelerle kanıtlanması koşuluyla çalışma izninde gerekli değişiklik yapılarak ilgili mercilere bildirilecek. Süresiz çalışma izni, ikamet izin sürelerine bağlı olarak kullanılacak. Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı iş yerinin veya iş yeri adresinin değişmesi halinde, en geç 15 gün içerisinde bakanlığa bildirilecek. Bakanlık, gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere iletecek. Bir Türk vatandaşı ile evli olan ve eşiyle Türkiye'de evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların çalışma izin başvurularında ikamete ilişkin süre koşulu aranmayacak. En az 3 yıl süreyle Türk vatandaşı ile evlilik birliği içinde yaşayan yabancıların başvurularında yönetmelikte yer alan kriterler uygulanmayacak. Ancak, evliliğin aile birliği kurmak amacıyla yapılmadığının tespit edilmesi halinde çalışma izin belgesi geçerliğini kaybedecek. Karşılıklılık ilkesi çerçevesinde olmak ve görev süresiyle sınırlı kalmak üzere, yabancı devletlerin Türkiye'deki büyükelçiliklerinde, konsolosluklarında ve uluslararası kuruluşlar ile bunların Türkiye'deki temsilciliklerinde görevli personelin eş ve çocuklarının çalışma izinleri Dışişleri Bakanlığının görüşü alınarak istisnai olarak verilebilecek. Yabancıların ve işverenlerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından denetlenecek. Kanun gereğince yapılacak teftiş, denetim ve soruşturmalar, İş Kanununda yer alan teftiş, denetim ve soruşturma hükümlerine göre yapılacak ve bu hükümlere göre ilgili yaptırımlar uygulanacak. Genel ve özel bütçeli idarelerin teftiş ve denetim elemanları ile kolluk kuvvetlerinin kendi mevzuatları gereğince iş yerlerinde yapacakları her türlü denetim, inceleme ve kontrol sırasında yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların kanuni yükümlülükleri yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, bu durum bakanlığa bildirilecek. Yönetmelikte, çalışma izni başvurusunda yabancılardan istenecek belgeler de yeniden düzenlenerek yayımlandı.