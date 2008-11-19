T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Yabancıların borsadaki payı geriliyor

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı yüzde 66,91'e geriledi.

19 Kasım 2008 02:00

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı yüzde 66,91'e geriledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu yabancı saklama bakiyelerine göre 10 Kasım 2008 tarihinde yüzde 54,90 hisse payıyla piyasa değerinin yüzde 67,74'ünü elinde bulunduran yabancı yatırımcıların Borsadaki payı azalmaya devam ediyor.

Yıl başında yüzde 72,34 olan Borsadaki yabancı payı, dün itibariyle yüzde 66,91'e geriledi.

Yabancıların sahip olduğu hisse senetlerinin piyasa değeri ise 36 milyar 662 milyon 404 bin 483 YTL olarak gerçekleşti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24