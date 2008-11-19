Yabancıların borsadaki payı geriliyor

Yabancı yatırımcıların İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) payı yüzde 66,91'e geriledi.



Merkezi Kayıt Kuruluşu yabancı saklama bakiyelerine göre 10 Kasım 2008 tarihinde yüzde 54,90 hisse payıyla piyasa değerinin yüzde 67,74'ünü elinde bulunduran yabancı yatırımcıların Borsadaki payı azalmaya devam ediyor.



Yıl başında yüzde 72,34 olan Borsadaki yabancı payı, dün itibariyle yüzde 66,91'e geriledi.



Yabancıların sahip olduğu hisse senetlerinin piyasa değeri ise 36 milyar 662 milyon 404 bin 483 YTL olarak gerçekleşti.

