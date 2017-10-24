Yabancılara konut satışı Eylül’de yüzde 75 arttı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ekim (DHA) –Türkiye genelinde yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.2 artarak 2 bin 236 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu\'nun (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında Türkiye genelinde gerçekleştirilen konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.8 artışla 140 bin 298’e yükselirken, bu satışların yüzde 28.9’u ‘ipotekli satış’ olarak bilinen kredili konut satışları oldu. Kredili konut satışları aynı döneme göre yüzde 3.7 düşüşle 40 bin 534 olarak gerçekleşti.

Kredili satışların dışındaki konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49.3 artışla, 99 bin 764 oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37.4 artarak 70 bin 19 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 49.9 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21.3 artış göstererek 70 bin 279 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75.2 artarak iki bin 236 olurken, Eylül 2017’de ilk sırayı 797 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 520 konut satışı ile Antalya, 119 konut satışı ile Aydın, Bursa ve Trabzon izledi.

Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 383 konut satın aldı. Irak\'ı sırasıyla, 344 konut ile Suudi Arabistan, 160 konut ile Kuveyt, 129 konut ile Rusya Federasyonu ve 103 konut ile İngiltere izledi.

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