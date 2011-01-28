-YABANCILAR TAHLİYE EDİLMEYİ BEKLİYOR KAHİRE (A.A) - 28.01.2011 - Mısır'daki olaylardan kaçmak isteyen ve aralarında Türklerin de bulunduğu çok sayıda yabancı Kahire havaalanında tahliye edilmeyi bekliyor. Kahire havaalanındaki Türk Hava Yolları (THY) yetkililerinden alınan bilgiye göre, aralarında olaylar nedeniyle bu ülkede mahsur kalan turist grubunun da bulunduğu Türkler, bu akşam yapılacak tarifeli THY seferiyle Türkiye'ye gönderilecek. THY yetkilileri, havaalanında bekleyen diğer Türklerin yarın yapılacak seferlerle Türkiye'ye gönderileceğini belirttiler. Kuveyt havayolları da Kahire'ye yapacağı uçak seferlerini bir süreliğine durdurduğunu açıkladı. Bu arada, Kahire'nin üstünde çok sayıda polis ve askeri helikopterin uçması dikkati çekiyor. Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, göstericiler Dışişleri Bakanlığı binasının yanı sıra Adalet Bakanlığı ve devlet televizyonunun bulunduğu Enformasyon Bakanlığına da girmeye çalışıyorlar, ancak polisin göstericileri engellemekte başarılı olduğu haber veriliyor. Göstericilerin başkentin Zeyneb mahallesinde büyük bir polis merkezini ateşe verdiği kaydediliyor. Kahire'de meclis binasının bulunduğu bölgede patlama ve silah sesleri duyuluyor.