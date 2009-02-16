Yabancılar İMKB’de alıştan çok satış yaptı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) geçen ay yabancı yatırımcılar 3,6 milyar liralık alış işlemi gerçekleştirirken, 3,8 milyar liralık satış yaptı.



İMKB'nin, hisse senetleri piyasasında ocak ayında yabancı banka - aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin derlediği verilere göre, ocak ayında yabancıların alış işlemlerinin reel tutarı 3 milyar 652 milyon 950 bin 391 lira oldu.



Yabancıların geçen ay satış işlemlerinin tutarı ise 3 milyar 879 milyon 442 bin 562 lira olarak gerçekleşti.



Geçen yılın aynı ayında yabancıların alış işlemi tutarı 9 milyar 641 milyon 481 bin 398 TL, satış tutarı ise 10 milyar 715 milyon 444 bin 530 TL olarak gerçekleşmişti. Yabancıların İMKB'deki işlem hacmindeki gerileme dikkati çekti.



Geçen ay en fazla yabancı girişi olan hisse senedi ise Türk Telekom oldu. Ocak ayında yabancılar 224 milyon 515 bin TL tutarında Türk Telekom hissesi alırken, 148 milyon 575 bin TL'lik satış yaptı. Böylece yabancılar geçen ay portföylerinde yaklaşık 76 milyon TL'lik Türk Telekom hissesi tutmuş oldu.



Yabancılar geçen ay 33 milyon 935 bin TL'lik Vakıflar Bankası, 28 milyon 792 bin TL'lik Turkcell, 21 milyon 833 bin TL'lik Akbank, 9 milyon 622 bin TL'lik Tüpraş, 6 milyon 58 bin TL'lik TAV Havalimanları hissesi tuttu.



Ocak ayında en çok net yabancı girişi olan 20 hisse senedi söyle sıralandı:



HİSSE ADI - TL

1 - TÜRK TELEKOM - 75.939.706

2 - VAKIFLAR BANKASI - 33.935.735

3 - TURKCELL - 28.792.296

4 - AKBANK - 21.833.542

5 - TÜPRAŞ - 9.622.654

6 - TAV HAVALİMANLARI - 6.058.697

7 - KOÇ HOLDİNG - 5.067.574

8 - COCA COLA İÇECEK - 4.632.027

9 - ALBARAKA TÜRK - 2.955.817

10 - İŞ GMYO - 2.626.540

11 - ANADOLU EFES - 2.614.174

12 - SELÇUK ECZA DEPOSU - 2.196.784

13 - PETROL OFİSİ - 2.034.935

14 - ALTINYILDIZ - 1.988.012

15 - AYGAZ - 1.671.636

16 - KONYA ÇİMENTO - 1.410.511

17 - GRUNDİG ELEKTRONİK - 1.318.147

18 - GÜBRE FABRİK - 1.262.983

19 - ÇİMSA - 1.116.027

20 - BAGFAŞ - 813.721



Ocak ayında yabancıların en çok alış işlemi yaptığı 15 hisse senedi şöyle sıralandı:



HİSSE ADI - TL

01 - GARANTİ BANKASI - 996.398.144

02 - TURKCELL - 328.722.284

03 - AKBANK - 277.183.598

04 - İŞ BANKASI (C) - 276.326.823

05 - VAKIFLAR BANKASI - 250.755.490

06 - TÜRK TELEKOM - 224.515.523

07 - TÜPRAŞ - 173.896.677

08 - HALK BANKASI - 149.249.898

09 - TEKFEN - 92.387.981

10 - SABANCI HOLDİNG - 85.409.048

11 - AANADOLU EFES - 79.357.538

12 - KOÇ HOLDİNG - 75.125.068

13 - YAPI KREDİ BANKASI - 68.277.249

14 - EREĞLİ DEMİR ÇELİK - 66.752.240

15 - BİM MAĞAZALAR - 47.779.522



Yabancı yatırımcıların en çok satış işlemi yaptığı 15 hisse senedi şöyle sıralandı:



HISSE ADI TL

01 - GARANTİ BANKASI - 1.143.463.295

02 - İŞ BANKASI (C) - 336.034.374

03 - TURKCELL - 299.929.988

04 - AKBANK - 255.350.055

05 - VAKIFLAR BANKASI - 216.819.755

06 - TÜPRAŞ - 164.274.023

07 - HALK BANKASI - 159.037.270

08 - TÜRK TELEKOM - 148.575.816

09 - TEKFEN - 107.414.959

10 - YAPI KREDİ BANKA - 100.322.072

11 - SABANCI HOLDİG - 92.926.844

12 - EREĞLİ DEMİR ÇELİK - 91.105.717

13 - ANADOLU EFES - 76.743.364

14 - KOÇ HOLDİNG - 70.057.494

15 - ASYA KATILIM BANKASI - 59.706.509



