Yabancılar İMKB’de alıştan çok satış yaptı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında (İMKB) geçen ay yabancı yatırımcılar 3,6 milyar liralık alış işlemi gerçekleştirirken, 3,8 milyar liralık satış yaptı.
İMKB'nin, hisse senetleri piyasasında ocak ayında yabancı banka - aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin derlediği verilere göre, ocak ayında yabancıların alış işlemlerinin reel tutarı 3 milyar 652 milyon 950 bin 391 lira oldu.
Yabancıların geçen ay satış işlemlerinin tutarı ise 3 milyar 879 milyon 442 bin 562 lira olarak gerçekleşti.
Geçen yılın aynı ayında yabancıların alış işlemi tutarı 9 milyar 641 milyon 481 bin 398 TL, satış tutarı ise 10 milyar 715 milyon 444 bin 530 TL olarak gerçekleşmişti. Yabancıların İMKB'deki işlem hacmindeki gerileme dikkati çekti.
Geçen ay en fazla yabancı girişi olan hisse senedi ise Türk Telekom oldu. Ocak ayında yabancılar 224 milyon 515 bin TL tutarında Türk Telekom hissesi alırken, 148 milyon 575 bin TL'lik satış yaptı. Böylece yabancılar geçen ay portföylerinde yaklaşık 76 milyon TL'lik Türk Telekom hissesi tutmuş oldu.
Yabancılar geçen ay 33 milyon 935 bin TL'lik Vakıflar Bankası, 28 milyon 792 bin TL'lik Turkcell, 21 milyon 833 bin TL'lik Akbank, 9 milyon 622 bin TL'lik Tüpraş, 6 milyon 58 bin TL'lik TAV Havalimanları hissesi tuttu.
Ocak ayında en çok net yabancı girişi olan 20 hisse senedi söyle sıralandı:
HİSSE ADI - TL
1 - TÜRK TELEKOM - 75.939.706
2 - VAKIFLAR BANKASI - 33.935.735
3 - TURKCELL - 28.792.296
4 - AKBANK - 21.833.542
5 - TÜPRAŞ - 9.622.654
6 - TAV HAVALİMANLARI - 6.058.697
7 - KOÇ HOLDİNG - 5.067.574
8 - COCA COLA İÇECEK - 4.632.027
9 - ALBARAKA TÜRK - 2.955.817
10 - İŞ GMYO - 2.626.540
11 - ANADOLU EFES - 2.614.174
12 - SELÇUK ECZA DEPOSU - 2.196.784
13 - PETROL OFİSİ - 2.034.935
14 - ALTINYILDIZ - 1.988.012
15 - AYGAZ - 1.671.636
16 - KONYA ÇİMENTO - 1.410.511
17 - GRUNDİG ELEKTRONİK - 1.318.147
18 - GÜBRE FABRİK - 1.262.983
19 - ÇİMSA - 1.116.027
20 - BAGFAŞ - 813.721
Ocak ayında yabancıların en çok alış işlemi yaptığı 15 hisse senedi şöyle sıralandı:
HİSSE ADI - TL
01 - GARANTİ BANKASI - 996.398.144
02 - TURKCELL - 328.722.284
03 - AKBANK - 277.183.598
04 - İŞ BANKASI (C) - 276.326.823
05 - VAKIFLAR BANKASI - 250.755.490
06 - TÜRK TELEKOM - 224.515.523
07 - TÜPRAŞ - 173.896.677
08 - HALK BANKASI - 149.249.898
09 - TEKFEN - 92.387.981
10 - SABANCI HOLDİNG - 85.409.048
11 - AANADOLU EFES - 79.357.538
12 - KOÇ HOLDİNG - 75.125.068
13 - YAPI KREDİ BANKASI - 68.277.249
14 - EREĞLİ DEMİR ÇELİK - 66.752.240
15 - BİM MAĞAZALAR - 47.779.522
Yabancı yatırımcıların en çok satış işlemi yaptığı 15 hisse senedi şöyle sıralandı:
HISSE ADI TL
01 - GARANTİ BANKASI - 1.143.463.295
02 - İŞ BANKASI (C) - 336.034.374
03 - TURKCELL - 299.929.988
04 - AKBANK - 255.350.055
05 - VAKIFLAR BANKASI - 216.819.755
06 - TÜPRAŞ - 164.274.023
07 - HALK BANKASI - 159.037.270
08 - TÜRK TELEKOM - 148.575.816
09 - TEKFEN - 107.414.959
10 - YAPI KREDİ BANKA - 100.322.072
11 - SABANCI HOLDİG - 92.926.844
12 - EREĞLİ DEMİR ÇELİK - 91.105.717
13 - ANADOLU EFES - 76.743.364
14 - KOÇ HOLDİNG - 70.057.494
15 - ASYA KATILIM BANKASI - 59.706.509