Yabancılar geçen hafta 15 milyon dolarlık menkul kıymet sattı

Merkez Bankası'nın açıkladığı haftalık verilere göre, 21 Ağustos haftasında yabancı yatırımcılar net 15 milyon dolarlık menkul kıymet sattı.

Bloomberght’nin Merkez Bankası’nın verilerinden derlemesine göre, yurt dışında yerleşik kişiler aynı hafta 85,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Öte yandan yabancılar 71,3 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi ve 5,6 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Ağustos itibarıyla 20 milyar 897,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 541,6 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senedi stoku, 5 milyar 599,1 milyon dolardan 5 milyar 658,3 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin şirket borçlanma senedi stokları ise 5,6 milyon dolarlık alışla 254,1 milyon dolardan 259,7 milyon dolara yükseldi.