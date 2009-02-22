Yabancılar atıyor Denizli kazanıyor

Trabzonspor’u deplasmanda 2-0 yenerek çıkış yapan Denizlispor’da Bakkal ile çıktığı son üç maçta 5 golü yabancı oyuncular attı



Türkcell Süper Lig'de 21. haftayı averajla 15. sırada tamamlayan Denizlispor, teknik direktörlüğe Mesut Bakkal'ı getirdikten sonra 2. galibiyetini aldı.



Sezona Ali Yalçın idaresinde başlayan Denizlispor, Yalçın'ın görevinden ayrıldığı 9. haftaya kadar 2 galibiyet almış ve 8 puan toplamıştı. 10. hafta karşılaşmasına menajer Özhan Çetin'in yönetiminde çıkan ve Kayserispor'u 1-0 yenen Denizlispor, 11. haftadan itibaren 18. haftanın sonuna kadar Ümit Kayıhan ile yoluna devam etmişti.



Ümit Kayıhan idaresinde Turkcell Süper Lig'de 8 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi alan yeşil siyahlılar, Mesut Bakkal'ın teknik direktörlüğünde çıktıkları 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Denizlispor, geçen hafta evinde Konyaspor'u Roberts ve Angelov'un golleriyle 2-1 yenerken, bu hafta da Trabzonspor'u Angelov ve Bangoura'nın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.



Böylece Turkcell Süper Lig'de bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini alan Denizlispor, ligdeki en son deplasman galibiyetinin 2007-2008 sezonunun 33. haftasında Hacettepe adını alan Gençlerbirliği OFTAŞ Spor karşısında almıştı.



Mesut Bakkal idaresindeki 3 maçta 5 gol atan Denizlispor'da bu gollerden 2'sini Roberts atarken, diğer 2 golü ara transfer döneminde takıma dahil olan Bulgar Angelov, 1 golü de Gineli oyuncu Bangoura kaydetti.



Yeşil siyahlı takımın düşme potasındaki rakibi Ankaragücü de son iki haftadır galip geliyor. Ankaragücü ile aynı puanda olan Denizlispor, 21. hafta sonunda averajla rakibinin önünde 15. sırada yer aldı. Denizlispor gelecek hafta Gaziantepspor ile evinde karşılaşacak.

