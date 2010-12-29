Yabancılar Alanya'nın il olmasını istiyor

T24 - Alanya'daki Yabancılar Meclisi'nin üyeleri, ilçenin il olabilmesi için Ankara'ya giderek Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'la görüşecek.

Alanya'da yaşayan yabancıların temsil edildiği Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi, ilçenin il yapılmasına katkıda bulunmak amacıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, Alanya'nın yıllardır bir il gibi görüldüğünü ancak ilçe statüsüyle yönetildiklerini söyledi. Karaoğlu, şöyle konuştu:

"Yabancılar Meclisi olarak 2010 yılının son toplantısını gerçekleştirdik. Bir yılın değerlendirmesini de yaptık. Alanya'nın il olmayı çoktan hak ettiğini inanıyoruz. Tabi ki bu devletin vereceği bir karardır. Biz de üzerimize düşen görevi yapmaya karar verdik. Bu konuda Cumhurbaşkanımızı ve Başbakanımızı ziyaret edeceğiz. Ancak ilk olarak Alanya'nın neden il olması gerektiğini anlatan birer mektup göndereceğiz, ardından da ziyaretimizi yapacağız."

Alanya Rus Dili Konuşanlar İşbirliği ve Dayanışma Derneği (ARDİD) Başkanı Anjelika Anzhela ise şunları söyledi: "Alanya'da yaşayan yabancıların hepsi ilçenin gelişmesini istiyor. Meclis olarak Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a mektup göndererek Alanya'yı bir an önce il yapmalarını isteyeceğiz. Alanya bunu çoktan hak ediyor."

Kentteki diğer yabancı temsilcilerin görüşleri şöyle: Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Üyesi Dilay Ulutunçok da: "Alanya'nın il olmasını herkes gibi biz de çok istiyoruz. Çocuklarımızın eğitimi bizim için çok önemli. Özellikle bu konu nedeniyle Alanya'nın il olmasını istiyoruz."

Yabancılar Meclisi Sözcüsü Julia Alaettinoğlu: "Bu konuda daha önce bazı çalışmalarımız olmuştu. Bir daha devreye girerek mektupla bir istek de daha bulunacağız."

Alman Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Reinhold Biechlers: "İl yapma ve havaalanı yatırımı konuları politikacılar tarafından halkı cezalandırma konusu yapılıyor. Bu olay beni çok üzüyor. Tüm bunlar bir kenara bırakılıp bu güzel ilçenin il olabilmesi için çalışılmalı."



