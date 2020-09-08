Yabancılar ağustosta Borsa İstanbul'da 817 milyon dolarlık hisse sattı

Yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul hisse senedi piyasasında ağustos ayında net 817 milyon dolar satış yaparken, yıl başından bu yana yaptıkları satışlar 5.9 milyar dolara yükseldi.

Borsa İstanbul'un dün yayımladığı verilere göre yabancı yatırımcılar yıl başından bu yana Haziran hariç her ay net satış pozisyonunda bulundu.

Hisse senedi piyasasında 2019'da yüzde 66 seviyesinde olan ve 2019'un ikinci yarısından bu yana düşüş eğiliminde olan yabancı yatırımcıların payı, İş Yatırım'ın raporlarına göre Ağustos ayında yaklaşık 3.3 yüzde puan düşüşle yüzde 51.6'ya geriledi.

Ağustos ayında BIST-100 endeksi yüzde 4.2 gerilerken, ay başında TL'deki keskin değer kaybı endekste sert satışlara yol açmış, endeks ayın geri kalanında kayıplarını kısmen telafi etmişti.

Yabancılar sadece hisse senedi değil, tahvil bono piyasasındaki varlıklarını da uzun süredir azaltıyorlar.

Hazine'nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20'sinden fazlasını finanse eden yurtdışı yerleşikler son dönemde alışlarını yüzde 3'lü seviyelere kadar düşürdü.

Yabancıların en yoğun net alım yaptığı ilk üç hisse 37.4 milyon dolar ile THY, 16.3 milyon dolar ile Arçelik ve 11.4 milyon dolar ile Anadolu Efes oldu.

En yoğun net satış yapılan hisseler ise 159.3 milyon dolar ile Tüpraş, 121.8 milyon dolar ile BİM ve 83.7 milyon dolar ile Akbank oldu.

Aylara göre yabancıların net alımları şöyle:

Dönem Net alım ($)

Ocak -571,018,866

Şubat -837,138,780

Mart -1,037,532,505

Nisan -788,698,273

Mayıs -1,038,497,038

Haziran 78,672,563

Temmuz -892,688,257

Ağustos -817,018,322

Ocak-Ağustos -5,903,919,478