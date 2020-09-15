Yabancılar ağustosta 3 bin 893 konut aldı, birinci sırada İstanbul var

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre yabancılara yapılan konut satışlarında, Ağustos 2020'de ilk sırayı bin 648 konut satışı ile İstanbul aldı.

İstanbul ilini sırasıyla 784 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 148 konut satışı ile Mersin ve 133 konut satışı ile Yalova izledi.



Yabancılara yapılan konut satış sayıları, Ağustos 2020





Ocak-Ağustos döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24,7 azalarak 20 bin 896 oldu.



Ülkelere göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına



Ağustos ayında İran vatandaşları Türkiye'den 640 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla 592 konut ile Irak, 366 konut ile Rusya Federasyonu, 156 konut ile Afganistan ve 154 konut ile Azerbaycan izledi.



Ülkelere göre en çok konut satışı yapılan 20 ülke, Ağustos 2020

