Yabancılar 984 milyon dolarlık DİBS ve hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 11 Kasım haftasında net 305,7 milyon dolarlık hisse senedi, 678,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 29,7 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 39 milyar 204,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 11 Kasım haftasında gerçekleştirilen satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 38 milyar 89,3 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 1,7 değer kaybetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 678,4 milyon dolarlık net satışla 33 milyar 377,8 milyon dolardan 31 milyar 551,4 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 29,7 milyon dolarlık net satışla 948,3 milyon dolardan 918,6 milyon dolara geriledi.