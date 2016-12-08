Yabancılar 133 milyon dolarlık hisse ve tahvil sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık ile biten haftada net 47,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık haftasında net 47,7 milyon dolarlık hisse senedi, 85,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 26,4 milyon dolarlık Özel Sektör Tahvil ve Bonosu (ÖST) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 980,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık haftasında gerçekleştirilen satış ve hisse senedi değerlerindeki azalışla 33 milyar 925 milyon dolara geriledi. BIST 100 endeksi geçen hafta dolar bazında yüzde 3,3 değer kaybetmişti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, aynı dönemde yapılan 85,1 milyon dolarlık net satışla 27 milyar 619,1 milyon dolardan 27 milyar 425,8 milyon dolara indi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ÖST stokları ise gerçekleştirdikleri 26,4 milyon dolarlık net satışla 901,2 milyon dolardan 874,8 milyon dolara geriledi.