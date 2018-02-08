Yabancı yatırımcının hisse ve tahvil portföyü 583.1 milyon dolar arttı

İstanbul, 8 Şubat (DHA) - Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü geçen hafta, bir önceki haftaya göre piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak toplam 583.1 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası\'nın verilerine göre, yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü 577.9 milyon dolar, hisse portföyü de net 5.2 milyon dolar arttı.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS stoku 2 Şubat haftası itibarıyla 33.3 milyar dolar oldu.

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi stoku da aynı dönemde 55.3 milyar dolardan 54.4 milyar dolara geriledi.